Участницы ПМЭФ обсудили роль женщин в управлении

Участницы ПМЭФ обсудили роль женщин в управленииОни более адаптивны в кризисах, говорят эксперты
Роль женщин в формировании будущего России обсудили 14 июня в рамках одноименной панели на Петербургском международном экономическом форуме. Первой выступила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она сразу расставила акценты, поправив модератора дискуссии – заместителя гендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелику Сулхаеву, которая лишь в последнюю очередь отметила роль материнства в своем вступительном слове.
«Природа создала женщину быть матерью, хранительницей очага. А Конституция РФ дала нам равные возможности для самореализации. И именно в таком порядке я бы согласилась с этим», – сказала Святенко. Это ни в коей мере не умоляет роли женщин в современной экономике и обществе, считает она.
«Мы хотим быть включенными в повестку, нам необходимом менять все в лучшую сторону. Но это касается не только семьи, а также и работы, и общества и всего, что окружает нас», – заявила сенатор.
По ее словам, примерно 30% субъектами малого и среднего предпринимательства руководят женщины. В сферах социальных, образовательных услуг доля женского предпринимательства составляет 90%. На содействие женским инициативам, направлены «все институты государства», подчеркнула Святенко, и привела в пример некоторые программы («Женщина-лидер», «Мама-предприниматель» и др.).
Сенатор предложила в качестве национальной стратегии в интересах женщин использовать тезис спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко – «использование профессионализма, таланта, энергии женщин всегда отвечает интересам общества и государства». В завершение Святенко напомнила, что национальная безопасность страны начинается с вопросов демографии.
За ней выступила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Она предложила «закончить» с формулировкой «какое место отводится женщине» и не заниматься противопоставлением полов. «Какое сами отведем себе место, такое и будет. Как ты сама хочешь, так ты и делаешь», – мотивировала она участниц.
Потому что у них, у российских женщин, «всего достаточно», чтобы определять и реализовывать свое жизненное предназначение. И именно перед ними стоит задача – «сохранения нас как цивилизации» и традиционных ценностей, в то время, когда «идет колоссальная подмена понятий». Захарова пояснила, что имеет в виду «изменение половой ориентации», «придумывание различных несуществующих форм бытия».
Женские образы в политике и общественной жизни становятся все более востребованы, сообщил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. Для него самого водоразделом стали выборы в 2021 г. (вероятно, имелись в виду выборы в Госдуму – «Ведомости»). «Тогда впервые я не услышал каких-то шовинистических настроений в отношении женщин-кандидатов», – вспомнил он. И даже роль главы региона, по мнению Потуремского, уже не воспринимается как однозначно мужская.
В обществе происходят «большие изменения», и это становится естественным процессом, считает эксперт. «Осознается разная ценность и востребованность социального опыта мужчин и женщин <...> Женщины более адаптивны, гораздо лучше справляются с кризисом», – отметил он. По мнению Потуремского, женское представительство [во власти] будет возрастать – это естественный процесс внутри российского общества, а «не декларативный или регулируемый».
Эксперт так описал востребованный образ женщины-политика – она должна быть способна решать реальные проблемы, быть самостоятельной, иметь собственную повестку.
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что доля женщин «в руководящем звене» в России превышает среднемировой показатель приблизительно в два раза. По ее словам, политика для российских женщин – это «гармония, партнерство, сочетание, взаимное дополнение», а не борьба между мужчинами и женщинами. «Мы находимся в органичном сочетании, и каждый день это доказываем», – заметила Лантратова.
Она считает, что в обществе все меньше людей, считающих, что у женщин меньше перспектив и возможностей в обществе, чем у мужчин. Жесткое разделение ролей между ними «исчезает», указала сенатор, как в обществе, так и в госуправлении.
В качестве примера Лантратова привела завершившиеся в мае праймериз «Единой России» [для отбора кандидатов на региональные выборы осенью 2023 г.]. По ее словам, женщины составляли 44% участников. А в новых регионах этот процент оказался еще выше, подчеркнула сенатор.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина пригласила собравшихся и желающих из регионов присоединиться к их гуманитарной миссии помощи «пострадавшим на полях спецоперации». Стенякина уточнила, что подает и личный пример – она посещает раненных в отделении нейрохирургии в одном из столичных госпиталей и читает им книгу немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Три товарища».