Участницы ПМЭФ обсудили роль женщин в управлении

Женские образы в политике и общественной жизни становятся все более востребованы, сообщил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. Для него самого водоразделом стали выборы в 2021 г. (вероятно, имелись в виду выборы в Госдуму – «Ведомости»). «Тогда впервые я не услышал каких-то шовинистических настроений в отношении женщин-кандидатов», – вспомнил он. И даже роль главы региона, по мнению Потуремского, уже не воспринимается как однозначно мужская.