70% женщин-предпринимательниц выбирают социальную направленность бизнеса

В регионах он будет действовать с 1 мая по 1 октября 2023 г. В этот период женщины смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и пройти специальные тренинги, ориентированные на реализацию их собственных идей. «Экономика меняется, последние несколько лет мы живем в особенных экономических условиях: сначала это была пандемия COVID-19, сейчас – санкционная политика. Разработанные образовательные программы будут учитывать особенности текущих экономических условий», – отметила она.