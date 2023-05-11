70% женщин-предпринимательниц выбирают социальную направленность бизнеса

70% женщин-предпринимательниц выбирают социальную направленность бизнесаТакие данные собрало «Женское движение «Единой России»
Около 40% из 5,9 млн единиц малого и среднего предпринимательства в России принадлежат женщинам, рассказала «Ведомостям» депутат Госдумы и координатор «Женского движения «Единой России» Наталия Полуянова. По ее словам, 70% от этого количества – бизнес социальной направленности. «Поддержка женщин из числа самозанятых или более крупных юридических форм – это поддержка социального бизнеса», – резюмировала она. Полуянова напомнила, что с 1 мая Минэкономразвития перезапустило проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декрете.
В регионах он будет действовать с 1 мая по 1 октября 2023 г. В этот период женщины смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и пройти специальные тренинги, ориентированные на реализацию их собственных идей. «Экономика меняется, последние несколько лет мы живем в особенных экономических условиях: сначала это была пандемия COVID-19, сейчас – санкционная политика. Разработанные образовательные программы будут учитывать особенности текущих экономических условий», – отметила она.
По результатам работы индивидуально и в группах участники сформируют свои проекты и представят их экспертам, победительницы получат гранты. Помимо этого, для участниц проведут тренинги по работе с мотивацией, генерацией идей и формированию прибыльных гипотез, бизнес-плану, портретам целевой аудитории и ее сегментации, маркетингу, экономике и точке безубыточности бизнеса. «Программа очень востребована, потому что она помогает женщине, находясь дома, совмещать несколько ролей – быть бизнесвумен и быть мамой», – заключила Полуянова.
Сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова отметила, что деятельность проекта будет осуществляться и на новых территориях (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). На новых территориях проект реализуется вместе с Минтрудом, поднимаются вопросы о переориентации и получении новых специальностей среди женщин, добавила она.
3 марта заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова сообщила, что доля женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России составила 43%. «Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Все чаще предприятия, которыми руководят женщины, выходят на уровень международной торговли», – отметила она. Общественная организация «Опора России» указывала на то, что больше половины – 58% компаний, возглавляемых женщинами, работают в сфере услуг.