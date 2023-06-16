В России появится ученический договор по аналогии с целевым обучением в вузах

Такой договор гарантирует работодателю, что его инвестиции в кадровый потенциал не пропадут, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом бизнес сможет воспользоваться новыми навыками работника с более высокой квалификацией для улучшения своих показателей. «Вкладываться в сотрудников без гарантии такого возврата достаточно сложно – их часто переманивают другие компании. Без взаимных обязательств здесь не обойтись», – уверена эксперт. По ее мнению, ученической договор в большей степени будет касаться рабочих профессий. Колледжи и центры подготовки кадров присоединятся к этой инициативе, уверена Абанкина.