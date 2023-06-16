В России появится ученический договор по аналогии с целевым обучением в вузах

В России появится ученический договор по аналогии с целевым обучением в вузахОн предполагает обучение сотрудников за счет работодателя
Инструмент, предусматривающий повышение квалификации сотрудников за счет работодателя в обмен на господдержку, может быть внедрен в российскую бизнес-практику. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поручил правительству подготовить предложения по развитию механизма под названием «ученический договор».
Его смысл заключается в том, что «работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированные места», рассказал президент. Он отметил, что для работы этого инструмента необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку. В пилотном режиме механизм «ученического договора» уже был протестирован в Сахалинской области. Он позволяет гражданам повысить квалификацию, а компаниям – решить проблему дефицита кадров.
Похожий принцип реализуется при целевом наборе в вузы, при котором за обучение студентов заранее платит будущий работодатель. В дальнейшем выпускник должен отработать в организации, оплатившей его образование, определенное количество лет. При невыполнении этого условия он возмещает затраты. Целевое обучение используется для компенсации потребности в определенных специалистах или для решения других социально-экономических задач регионов. Например, в 2022 г. правительство РФ выделило квоту приема на целевое обучение – 10–30% от общего числа бюджетных мест на некоторые направления бакалавриата и специалитета и 5–20% на магистратуру (всего было 588 000 бюджетных мест).
Ученический договор, о котором сказал президент, должен стать действенным механизмом для подготовки специалистов, он поможет производству и экономике в целом, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»). Кроме того, инструмент будет играть роль социального лифта для самих работников. «Новые навыки – это перспективы, карьерный рост, увеличение зарплаты и благосостояния людей», – пояснил он. Ученические договоры, по мнению депутата, должны стать массовым инструментом в бизнес-среде и в учебных заведениях среднего и высшего образования.
Такой договор гарантирует работодателю, что его инвестиции в кадровый потенциал не пропадут, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом бизнес сможет воспользоваться новыми навыками работника с более высокой квалификацией для улучшения своих показателей. «Вкладываться в сотрудников без гарантии такого возврата достаточно сложно – их часто переманивают другие компании. Без взаимных обязательств здесь не обойтись», – уверена эксперт. По ее мнению, ученической договор в большей степени будет касаться рабочих профессий. Колледжи и центры подготовки кадров присоединятся к этой инициативе, уверена Абанкина.
Предложение президента – это недостающее звено, которое необходимо предприятиям для отправки сотрудников на повышение квалификации, считает первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). Он отметил, что эта инициатива имеет прямую связь с проводимой реформой системы высшего образования. «У нас есть целевой договор, который направлен на взаимодействие работодателя и студента. Ученический договор может использоваться работодателями, чтобы гарантировать возвращение работника на предприятие», – отмечает Мажуга. По его словам, такие меры необходимо реализовывать для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд экономики.
Эффективность равно трудоустройство
В своей речи президент также уделил внимание теме эффективности учебных заведений. Ключевой мотивацией колледжей, по его мнению, должно быть качество занятости выпускников. Этот критерий он предложил сделать отправной точкой для формирования рейтингов учебных заведений профессионального образования.
14 июня министр просвещения Сергей Кравцов уже анонсировал на ПМЭФ создание рейтинга эффективности российских колледжей к декабрю текущего года. Его ключевыми показателями, по его словам, станут качество трудоустройства выпускников и уровень их заработной платы.
Рейтинг даст возможность будущим студентам и их семьям оценивать колледжи с точки зрения будущей занятости и карьерных преимуществ, говорит Абанкина. Это важное нововведение на фоне растущего спроса на поступление в средние профессиональные учреждения в городах-миллионниках, считает она.
В 2021 г. профессиональные образовательные организации выпустили 573 800 специалистов среднего звена и 158 100 квалифицированных рабочих и служащих, следует из статистического обзора НИУ ВШЭ, опубликованного в прошлом году. Причем выпуск последних увеличился на 10,9% по сравнению с 2020 г. Это произошло впервые за последние несколько лет, отмечается в обзоре.
Тем не менее уровень занятости среди выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих ниже, чем у специалистов среднего звена. В 2021 г. показатель занятости выпускников 2016–2020 гг. составил 78,8% и 80,5% соответственно. По полученной профессии трудоустроились лишь 57,2% выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 61,4% – программ подготовки специалистов среднего звена. Для сравнения, среди выпускников с высшим образованием этот показатель составляет 71,9%, говорится в обзоре.
Абанкина добавила, что рейтинг колледжей будет успешен лишь при регулярном обновлении показателей. По ее словам, предыдущие попытки ранжирования колледжей провалились, потому что статистика успешности трудоустройства выпускников обновлялась раз в два года и рейтинг просто «не успевал» за экономической ситуацией.
Путин считает, что учитывать актуальные запросы экономики позволит в том числе подготовка ежегодных прогнозов потребности в кадрах. Предполагается, что документ будет учитывать все отрасли и составляться на пять лет.
4 600
организаций, включая филиалы, насчитывает система среднего профессионального образования, следует из статистического обзора НИУ ВШЭ. Число студентов превышает 3 млн человек. Объем финансирования среднего профессионального образования в России, согласно данным обзора, соответствует уровню Австрии и Франции и составляет 0,3% ВВП.