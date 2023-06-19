Россияне стали больше интересоваться изучением восточных языков

Россияне стали больше интересоваться изучением восточных языковСамый популярный из них – китайский – учат сразу семьями
Россияне смещают акцент в изучении иностранных языков с европейских на восточные: растет спрос на китайский, арабский и персидский. Об этом «Ведомостям» сообщили опрошенные представители языковых школ и сервисов по подбору репетиторов.
Директор Института непрерывного образования Московского государственного лингвистического университета Светлана Конькова констатировала, что одним из самых востребованных языков как у студентов, так и у внешних слушателей коммерческих курсов является китайский. По ее словам, его приходят изучать семьями на курсы в Институт Конфуция при вузе. «Мама, папа и ребенок вместе учат китайский язык. Это сложившаяся за последние годы тенденция», – отмечает она.
Китайский язык, говорит Конькова, также популярен и среди студентов вуза наравне с другими восточными языками – корейским и японским. Школа иностранных языков НИУ ВШЭ предлагает программы изучения девяти иностранных языков, рассказала ее руководитель Екатерина Колесникова. Сейчас, по ее словам, наблюдается существенный рост интереса к изучению китайского языка и китайской бизнес-культуры.
В 2022 г. количество запросов на занятия с репетитором по китайскому языку на одном из крупных маркетплейсов услуг – «Профи» выросло в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом. Тогда как в 2021 г. этот показатель увеличился лишь на 13% к 2020 г. Абсолютные цифры компания не раскрывает. В 2023 г. репетиторы по китайскому вошли в пятерку по популярности, вытеснив учителей французского и вплотную приблизившись к преподавателям испанского и немецкого, рассказал «Ведомостям» представитель «Профи». С 2020 по 2022 г. репетиторы по китайскому занимали 6-е место по числу запросов от посетителей сервиса.
На площадке возросло и количество самих преподавателей китайского, чаще них там регистрируются только репетиторы по английскому, русскому и немецкому языкам. Им также удалось превзойти по количеству преподавателей французского, испанского и итальянского.
Спрос вырос и на другие восточные языки. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. спрос на репетиторов по арабскому вырос на 32%, в 2022 г. по отношению к 2021 г. – на 46%. В 2023 г., с 1 января по 16 июня, по сравнению с этим же периодом 2022 г. – на 50%. Похожая ситуация и с турецким языком: в 2021 к 2020 г. рост спроса на 41%, в 2022 к 2021 г. – на 116%. В 2023 г., с 1 января по 16 июня, по сравнению с этим же периодом 2022 г. – на 23%.
По словам Коньковой, в вузах также растет спрос на изучение персидского и арабского языков, которые востребованы в нефтяной и газовой промышленности. НИУ ВШЭ фиксирует больше запросов на изучение турецкого и португальского, говорит Колесникова.
Несмотря на рост спроса, попытки ввести китайский в качестве обязательного для изучения языка в нелингвистических вузах пока не привели к успеху. Такое желание возникло у руководства Московского физико-технического института. Выбор языка аргументировали тем, что на китайском публикуется большое количество научных работ. Студенты идею не поддержали, поэтому обязательное изучение языка так и не внедрили.
Английский по-прежнему является самым востребованным языком на курсах и у студентов, при этом спрос на другие европейские языки – французский и немецкий – неуклонно снижается, сказала Конькова. На этом фоне, отмечает она, выделяется рост заинтересованности в испанском языке. Конькова связывает это с развитием сотрудничества России с Кубой и Венесуэлой. В Школе иностранных языков НИУ ВШЭ спрос на программы по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам остается стабильным, сказала Колесникова.
Востребованность китайского языка растет постоянно, но волнами, отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Первый заметный скачок был в 2009–2011 гг., второй – в 2014–2015 гг., и последний, самый значимый, в 2020–2022 гг. Маслов считает, что важным показателем популярности является рост внесистемного преподавания языка – онлайн-курсов и школ. «Мы видим, что их число увеличилось очень заметно за последние пять лет. Раньше эти технологии не использовались так широко», – поясняет эксперт. Китайский язык также становится популярным в крупных компаниях, где сотрудники учат базовые основы языка, заключил он.
Популярность иностранных языков зависит от трех факторов, считает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Это рост спроса со стороны государства и бизнеса, а также массовая культура страны изучаемого языка.
«Если японский язык стал популярным в России из-за комиксов и анимации, корейский – из-за поп-музыки, а бизнес подкреплял этот интерес совместными проектами, то языки стран Ближнего и Среднего Востока, арабский, турецкий и персидский, чаще оказываются востребованными благодаря экономико-дипломатической силе», – приводит пример Маргоев. При этом у арабского языка есть целевая аудитория среди российских мусульман, а турецкий позволит смотреть сериалы, резюмировал эксперт.