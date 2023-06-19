Россияне стали больше интересоваться изучением восточных языков

Спрос вырос и на другие восточные языки. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. спрос на репетиторов по арабскому вырос на 32%, в 2022 г. по отношению к 2021 г. – на 46%. В 2023 г., с 1 января по 16 июня, по сравнению с этим же периодом 2022 г. – на 50%. Похожая ситуация и с турецким языком: в 2021 к 2020 г. рост спроса на 41%, в 2022 к 2021 г. – на 116%. В 2023 г., с 1 января по 16 июня, по сравнению с этим же периодом 2022 г. – на 23%.