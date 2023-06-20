Минздрав до конца года пересмотрит перечень жизненно важных лекарств

Минздрав до конца года пересмотрит перечень жизненно важных лекарствЭто поможет навести порядок на рынке госзакупок, считают эксперты
Минздрав до 1 января 2024 г. планирует пересмотреть перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с учетом новых правил его формирования. Предлагаемые ведомством изменения отражены в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Поправки также могут затронуть перечень дорогостоящих лекарств и список минимального ассортимента лекарств для оказания медпомощи, говорится в документе.
В перечень ЖНВЛП входит более 800 международных непатентованных наименований (т. е. с одним и тем же действующим веществом) и более 5000 торговых названий, которые могут выпускаться в разных формах. Цены на такие лекарства регулируются государством. Формированием перечня занимается специальная комиссия Минздрава, а утверждает его правительство.
Поводом для исключения лекарства из перечней сейчас является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года. Проект поправок уточняет постановление правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 871 «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения», добавляя, что к таким случаям также относится отсутствие в течение этого срока «закупок препарата и ввоза в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах» и отсутствие остатков этого лекарства в стране.
Проект также добавляет в постановление пункт, согласно которому комиссия Минздрава будет принимать решение о включении лекарства в перечни на основании позиций региональных ведомств с учетом изменения нагрузки на бюджеты субъектов и количества нуждающихся в терапии пациентов, а также мнений главных внештатных специалистов в регионах. Поправки позволят «повысить качество медицинской помощи и доступность эффективных и безопасных лекарств для льготных категорий граждан».
При отборе альтернативных лекарств для перечней предлагаемые варианты должны обладать доказанными клиническими, клинико-экономическими преимуществами и большей безопасностью, сказано в документе. Причем предоставлять научно обоснованные рекомендации при включении нового препарата в перечень будут главные внештатные специалисты Минздрава.
Разработанные поправки предлагаются не из-за дефицита лекарств – его сейчас нет, это попытка навести порядок на рынке госзакупок, считает директор по развитию аналитической компании в сфере фармацевтики RNC Pharma Николай Беспалов. Некоторые зарегистрированные цены на лекарства завышены, тогда как сами препараты не представлены на рынке. При этом завышенные цены учитываются в методике при выставлении начальной минимальной стоимости закупки на госторгах, сказал Беспалов. «То есть позиций фактически на рынке нет, но на цену они влияют. Это лазейка для завышения цен на госзакупках», – пояснил он.
Изменения направлены на повышение доступности лекарств из перечня для граждан и для государства при закупках, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. «При включении препаратов в перечень ЖНВЛП комплексно оцениваются в том числе экономические последствия и влияние на государственный бюджет. Также ФАС проводится экономический анализ обоснованности цены», – сказал он.
Перечень ЖНВЛП будет формироваться по МНН, а также, согласно поправкам, с указанием основного или дополнительного элемента лекарственных форм. При этом вместо лекарственных форм может быть указан способ или путь введения препарата, говорится в документе.
Правоприменительная практика показала появление разночтений в вопросах отнесения лекарства к перечню ЖНВЛП, в том числе при закупках, и возможность обхода фармкомпаниями ценового регулирования, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ФАС России.
Например, у одного и того же препарата может быть несколько лекарственных форм – таблетки и таблетки, покрытые оболочкой и т.д. Если одна форма указана в перечне, государство регулирует цены только на нее. На другую форму того же препарата, не указанную в перечне, цены не регулируются – фармпроизводители устанавливают их самостоятельно и могут завысить в разы, объяснил представитель антимонопольной службы.
По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, перечень ЖНВЛП чрезмерно расширен и необходимость его пересмотра назрела давно. Эксперт считает, что из него можно было бы исключить безрецептурные препараты, доступные в аптеках для самолечения, а также редкие лекарства, не применяемые в повседневной клинической практике.