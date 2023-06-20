Минздрав до конца года пересмотрит перечень жизненно важных лекарств

Разработанные поправки предлагаются не из-за дефицита лекарств – его сейчас нет, это попытка навести порядок на рынке госзакупок, считает директор по развитию аналитической компании в сфере фармацевтики RNC Pharma Николай Беспалов. Некоторые зарегистрированные цены на лекарства завышены, тогда как сами препараты не представлены на рынке. При этом завышенные цены учитываются в методике при выставлении начальной минимальной стоимости закупки на госторгах, сказал Беспалов. «То есть позиций фактически на рынке нет, но на цену они влияют. Это лазейка для завышения цен на госзакупках», – пояснил он.