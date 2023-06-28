Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании учащихся

Один из авторов законопроекта, зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что одной из возможных поправок ко второму чтению может быть уточнение, касающееся безопасного труда. При этом он отметил, что в законопроекте уже закреплены возрастные и психофизические особенности ребенка, которые должны учитываться во время привлечения его к общественному труду. «Понимание общественно полезного труда будет также прописано в рамках учебного плана на территории той или иной школы – сельской или городской с разными пониманиями труда или быта», – добавил он.