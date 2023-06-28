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Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании учащихся

Ко второму чтению может быть внесено уточнение, касающееся безопасного труда
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий школьникам участвовать в общественно полезном труде. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»).

Законодатели предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»). Как отметила Казакова во время своего выступления перед депутатами, под общественно полезным трудом может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее». Глава комитета по просвещению отметила, что принятие законопроекта «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду».

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что формирование правильного отношения к труду – это длительный процесс, «имеющий отсроченный результат, и этот процесс необходимо начинать в детстве». 

16 ноября 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам оперативно разработать законопроект, регулирующий вопросы трудового воспитания в школах. Он указал на необходимость привить школьникам трудолюбие. «Понятно, что кто-то опять начнет взывать, что ребенка отправляют в школу, чтобы он получал знания. Но ребенок должен вырасти настоящим гражданином. Значит, у него должно быть сформировано отношение к труду», – сказал Володин на пленарном заседании.

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Один из авторов законопроекта, зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что одной из возможных поправок ко второму чтению может быть уточнение, касающееся безопасного труда. При этом он отметил, что в законопроекте уже закреплены возрастные и психофизические особенности ребенка, которые должны учитываться во время привлечения его к общественному труду. «Понимание общественно полезного труда будет также прописано в рамках учебного плана на территории той или иной школы – сельской или городской с разными пониманиями труда или быта», – добавил он.

Один из главных плюсов этого законопроекта – развитие у детей социальной ответственности, считает председатель комитета по образованию партии «Новые люди» Роман Михайлов. Участвуя в общественно полезном труде, школьники осознают свою роль в обществе, учатся работать в команде и понимать, что их действия могут повлиять на жизнь других людей, считает он. «Важно, чтобы общественно полезный труд не отвлекал от учебы и не сказывался на подготовке к экзаменам. Также необходимо помнить про технику безопасности», – заключил Михайлов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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