Мятеж на время потеснил в повестке спецоперацию

Если практически половина респондентов называют главным событием недели мятеж и часть из них говорят, что Пригожин шел за «справедливостью» (такие данные приводит ФОМ), значит, он претендует на антиэлитарный подход, говорит политолог Константин Калачев. Запрос на социальную справедливость актуален не только для России, а является общемировой тенденцией, считает он. На важность этого указывает и то, в каких выражениях опрошенные описывают события во Франции. Но в этом случае симпатии на стороне бунтующих, а не власти, отмечает эксперт.