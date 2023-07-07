Мятеж на время потеснил в повестке спецоперацию

Мятеж на время потеснил в повестке спецоперациюНо в памяти россиян он вряд ли останется надолго, говорят эксперты
Почти половина россиян назвали мятеж ЧВК «Вагнер» главным событием следующей за ним недели. Это следует из данных опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» 30 июня – 2 июля. Тема специальной военной операции стала лишь второй по частоте упоминаний с большим отрывом.
Еженедельный опрос проводился методом интервью с открытыми вопросами по месту жительства респондента. Опрошено 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ).
У респондентов спрашивали, какие освещавшиеся в СМИ события на прошедшей неделе больше всего их заинтересовали и привлекли их внимание. Опрос также фиксировал, как люди описывали происходящее.
Военный мятеж Евгения Пригожина и ряда его сторонников и события вокруг ЧВК «Вагнер» назвали 49% участников. «Полумятеж», «попытка свержения нашего правительства», «введение КТО», «перекопанные дороги в Липецкой области, закрытие трасс», «с участием Белоруссии договорились с Пригожиным» и т. д., – так респонденты описывали события 23-24 июня.
Только 14% назвали в качестве привлекших внимание событий военную операцию на Украине. В опросе ФОМа, проведенном 23-25 июня, ситуация была обратной. Первое место (30%) занимала спецоперация – внимание людей привлекало в том числе атаки дронов на Россию, обстрелы территории, взрыв дамбы Каховской ГЭС.
В те дни события вокруг ЧВК «Вагнер» (начались вечером 23 июня, закончились вечером 24 июня) привлекли внимание только 19% опрошенных. Респонденты описывали события так: «вооруженный мятеж», «вчера предателей смотрели: свои же против нас, Пригожин», «вагнеровцы» вошли в Ростов», «был захват штаба в городе, сейчас все успокоилось».
Подавляющее большинство формулировок скорее описательные, отмечает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. Цитаты в таких случаях подбираются так, чтобы они показывали разные оценки восприятия, их нельзя считать репрезентативными, говорит он.
«Сам вопрос не об отношении [к событию], а о факте [внимания к теме]. Но видно, что какие-то из этих высказываний отражают тревогу, какие-то – страхи, возмущения, а какие-то – наоборот. <...> Эти данные говорят только о степени резонанса», – сообщил Кертман «Ведомостям».
В предыдущем опросе ФОМа 23-25 июня респонденты начали давать ответы до начала событий вокруг ЧВК «Вагнер», этим объясняется рост внимания к этой теме в результатах следующей недели, отметил он.
Каким военный мятеж запомнится россиянам, во многом зависит от дальнейших событий и от того, что сейчас происходит в медийном поле, сказал эксперт. «Очень многие исторические события, происходившие на нашей памяти, сначала воспринимались одним образом, затем их доминирующая интерпретация радикально менялись», – подчеркнул собеседник.
Многие узнали о мятеже не сразу, а только тогда, когда он уже завершился, причем в интерпретации СМИ и официальных лиц – что это была «измена», «удар в спину» и т. д., считает социолог Денис Волков.
Эксперт полагает, что в памяти россиян от событий вокруг «Вагнера» «мало что останется», он слишком быстро закончился. «В том числе потому, что он [Пригожин] расформировал свой медиахолдинг. Некому будет поддерживать позитивом память о том, что произошло», – сказал он «Ведомостям».
Общественная рефлексия в связи с прошедшими событиями будет растянута во времени, отмечал политолог и экс-глава управления президента по внутренней политике Константин Костин. Чтобы понимать, как случившееся 23-24 июня, а также заявления и действия властей повлияли на социальное самочувствие, надо смотреть, какие тенденции выявят опросы в течение следующих трех – четырех недель, говорил он «Ведомостям».
Кроме мятежа и спецоперации, опрошенных по итогам опроса 30 июня – 2 июля интересовали работа властных структур (1%) и беспорядки во Франции (27 июня полицейский застрелил 17-летнего юношу алжирского происхождения, отказавшегося выйти из автомобиля, что привело к массовым выступлениям в Париже, а затем и в других крупных городах страны).
Среди наиболее показательных высказываний о работе органов власти ФОМ выделяет следующие: «люблю, когда Путин выступает», «повышение зарплаты», «детские пособия».
О событиях во Франции опрошенные говорили в таких выражениях: «во Франции парня без прав застрелили за рулем», «застрелили как собаку», «горячая обстановка во Франции», «война во Франции, беспорядки», «французы снова бунтуют».
Также ФОМ узнал у участников опроса, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное. Число респондентов, уверенных в том, что люди вокруг чувствуют себя спокойно, выросло на 1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 49%. 6% затруднились с оценкой (против 7% неделей ранее).
Если практически половина респондентов называют главным событием недели мятеж и часть из них говорят, что Пригожин шел за «справедливостью» (такие данные приводит ФОМ), значит, он претендует на антиэлитарный подход, говорит политолог Константин Калачев. Запрос на социальную справедливость актуален не только для России, а является общемировой тенденцией, считает он. На важность этого указывает и то, в каких выражениях опрошенные описывают события во Франции. Но в этом случае симпатии на стороне бунтующих, а не власти, отмечает эксперт.
Сравнивать события во Франции и в России некорректно – они несоизмеримы по степени значимости для людей, ведь происходящее в Париже не воспринимается как что-то напрямую влияющее на нашу жизнь, отмечает Кертман.