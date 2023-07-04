Путин: общество выступило единым фронтом против попытки мятежа
Российский народ продемонстрировал сплоченность, выступив единым фронтом против попытки военного мятежа. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
«Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Вместе с этим президент поблагодарил коллег из стран ШОС, которые поддержали действия российских властей во время попытки мятежа. «Мы это высоко ценим», – подчеркнул президент.
Попытка военного мятежа была предпринята в России основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 24 июня он взял под контроль Ростов-на-дону и направил колонны в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена о военном мятеже было решено прекратить.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что министры иностранных дел некоторых стран выразили солидарность с Россией на фоне ситуации 24 июня. Кремль также сообщал о телефонных разговорах Путина с лидерами других государств, которые выразили поддержку в связи с попыткой мятежа.
Саммит ШОС проходит 4 июля в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.