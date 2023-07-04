Путин: общество выступило единым фронтом против попытки мятежа

Попытка военного мятежа была предпринята в России основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 24 июня он взял под контроль Ростов-на-дону и направил колонны в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена о военном мятеже было решено прекратить.