Внебрачного сына основателя «Ералаша» осудили на четыре года условно

Согласно банку исполнительных производств на сайте ФССП, сумма непогашенных обязательств Красикова по исполнительному производству от июня 2018 г. составляет 5 059 513 руб. В марте 2023 г. оно было прекращено в связи с «невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».