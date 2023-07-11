Внебрачного сына основателя «Ералаша» осудили на четыре года условно

Внебрачного сына основателя «Ералаша» осудили на четыре года условноСуд признал Максима Красикова виновным по делу о хищении 12 млн рублей
Таганский суд Москвы признал виновным в мошенничестве ресторатора Максима Красикова, называющего себя внебрачным сыном Бориса Грачевского, и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Суд также обязал подсудимого возместить ущерб семье бывшего вице-премьера Орловской области Александра Барташева, который вместе с женой одолжил Красикову деньги на развитие бизнеса.
В понедельник судья Наталья Ларина огласила резолютивную часть приговора, признав предпринимателя Максима Красикова виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), при этом оправдала его по обвинению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК) «за отсутствием события преступления». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба потерпевшей стороне и обязал ресторатора возместить Александру и Евгении Барташевым 6 млн руб. и 5,81 млн руб. соответственно.
В ходе прений гособвинитель требовал приговорить Красикова к восьми годам лишения свободы, уточнил в беседе с корреспондентом «Ведомостей» Барташев. Мягким, по его мнению, приговором он остался недоволен. Как и Красиков, который заявил «Ведомостям», что намерен обжаловать решение суда и добиваться полного оправдания.
Как рассказал Барташев, в 2016 г. его супруга планировала открыть кондитерскую, но Красиков убедил женщину одолжить денег на его более перспективный ресторанный бизнес. Позже ресторатор предложил Барташевой стать соучредителем одной из его компаний (ООО «Дай лапшу») в качестве гарантии возврата денежных средств. Сам подсудимый числится среди совладельцев и учредителей 17 компаний, связанных с ресторанным бизнесом, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Сейчас ресторатор остается совладельцем двух компаний – «Лаки Кэт» и ООО «Огонь». Вместе с тем потерпевшие считают, что Красиков возвращать деньги не собирался, ссылаясь на убыточность бизнеса. При этом ресторатор расплачивался с кредиторами по другим обязательствам, что подтвердила назначенная судом бухгалтерская экспертиза Минюста, подчеркивает Барташев.
Согласно банку исполнительных производств на сайте ФССП, сумма непогашенных обязательств Красикова по исполнительному производству от июня 2018 г. составляет 5 059 513 руб. В марте 2023 г. оно было прекращено в связи с «невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».
По словам представляющей интересы Барташева адвоката Элины Кашириной, уголовное преследование Красикова тянется с 2019 г. «Все это время он оставался на свободе, вину не признал, никакого раскаяния не проявил и возместить ущерб не пытался», – заверила «Ведомости» адвокат. По мнению Кашириной, в таком случае наказание должно содействовать восстановлению социальной справедливости, поэтому в прениях адвокат согласилась с мнением гособвинителя о виде и размене наказания.
Красиков стал известен после смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского в январе 2021 г. Ресторатор пришел на похороны своего предполагаемого отца и рассказал свою историю журналистам. Как писала «Комсомольская правда», внебрачного ребенка режиссеру в 1984 г. родила Татьяна Красикова – сотрудница детского лагеря «Орленок». К тому времени Грачевский уже был женат вторым браком, и мать Красикова отказалась от указания отцовства и самостоятельно воспитывала ребенка.
После смерти режиссера Красиков подчеркивал, что не претендует на какое-либо наследство, поэтому не собирается доказывать свое родство. При этом вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская в интервью изданию «Семь дней» позже прокомментировала ситуацию так: «С Бориных слов знаю, что это не его сын. Хотя я свечку не держала».
К декабрю 2020 г. дело Красикова уже дошло до суда и вернулось на доследование после нескольких месяцев исследования в суде из-за ошибки в обвинительном заключении, уточняет Каширина. В итоге в 2022 г. прокуратура направила дело в Таганский суд на новое рассмотрение.
Сам Красиков в беседе с «Ведомостями» пояснил, что считает взятые по договорам займа и долговым распискам деньги инвестициями, которые были в полном объеме использованы по назначению. «Да, определенные денежные средства получены на открытие и развитие бизнеса. В материалах дела с нашей стороны полный перечень документов о том, куда они были потрачены», – сказал Красиков «Ведомостям».
По его мнению, следствие, прокуратура и суд эти доводы защиты проигнорировали. «У потерпевших возникло определенное недоверие из-за отсутствия прибыли, – объяснил Красиков свою версию конфликта. – Хотя, по статистике, в ресторанном бизнесе в первые год-полтора это абсолютно нормально. На стадии следствия меня демонизировали, а затем сработала наша система, в которой оправдательные приговоры – большая редкость».