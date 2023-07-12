Нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле в даркнете

Нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле в даркнетеЗаказ на ее преследование поступил от анонима в сети
Пострадавшую от нападения с зеленкой адвоката Елену Пономареву преследовали из-за участия в деле о торговле наркотиками в даркнете, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с расследованием. С помощью угроз ей и ее семье от женщины требовали дать показания для признания недействительными следственных действий, которые могли указывать на одного из фигурантов дела.
Во вторник Кунцевский районный суд Москвы по ходатайству московского управления Следственного комитета заключил под стражу задержанных по подозрению в нападении на адвоката Пономареву. Действия Павла Морозова и Игоря Карпова были квалифицированы как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК).
Как уточнил источник «Ведомостей», близкий к расследованию, Карпов заявил, что действовал в одиночку. По словам арестованного, он получил предложение о нападении на адвоката в интернете от анонимного заказчика. Ему лишь прислали фотографию, сообщили данные жертвы и указали, что она адвокат, из-за которого «пострадали невиновные люди». Во время задержания подозреваемый, чтобы замести следы, разбил телефон, уточнил собеседник «Ведомостей».
Согласно данным другого источника, ранее Пономарева обращалась за защитой к сотрудникам МВД в связи с участием в уголовном деле о магазине по продаже наркотиков «Стафф мэн». В ноябре 2018 г. сотрудниками полиции были задержаны двое молодых людей, которых обвинили в причастности к этой площадке. Среди изъятого по делу были 6,5 кг марихуаны, 111 кг гашиша, 1 кг MDMA, 700 г метамфетамина и пистолет «Беретта» с патронами, которые хранились в гаражах на территории подмосковных городов Лыткарино, Раменское, Красногорска, Видное, Дзержинский. Расследованием дела занимался следственный департамент МВД.
Адвокат была привлечена к делу в качестве защитника по назначению для одного из задержанных. Она участвовала в деле только на самом первом этапе. На допросе с участием Пономаревой один из задержанных в 2018 г. по делу «Стафф мэн» мужчин признал вину и дал показания в отношении неустановленного на тот момент лица по имени Сергей как возможного соучастника. Позже его личность была установлена оперативниками Управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, а следствие на основании других собранных данных о причастности мужчины к преступлению объявило его в розыск.
Но после первых допросов задержанные стали отрицать вину и данные ранее показания. Кроме того, вместе с защитниками, нанятыми по соглашению, обвиняемые стали утверждать, что Пономарева поставила свою подпись в протоколе допроса, реально не участвуя в следственных действиях. Среди прочего защита ссылалась на противоречие между данными о местонахождении автомобиля с адвокатом и временем допроса, указанном в документах. Пономарева настояла на добросовестном выполнении своих обязанностей, а ее версию подтвердили сотрудники СИЗО, в котором проводились следственные действия.
Пономарева подтвердила достоверность протокола в суде. При этом адвокат указывала, что ей и ее семье угрожают неизвестные, требуя «опорочить протокол допроса». В итоге в конце 2021 г. обвиняемые по делу получили наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Перед этим сотрудниками ФСБ была задержана одна из адвокатов подозреваемых Ирина Кувакина и рассматривавший дело судья Сергей Котов. Родственники объявленного в розыск фигуранта дела заявили, что защитник предлагала им дать взятку за прекращение его уголовного преследования.
В этот момент судья был задержан сотрудниками ФСБ. Тем не менее председатель СК и Высшая квалификационная коллегия судей сочли материалы, собранные спецслужбой, достаточными для возбуждения в отношении Котова уголовного дела. Сейчас оно рассматривается в Московском областном суде.
После нападения Пономарева пояснила РБК, что люди, которые ей угрожали, могут быть связаны с делом судьи Котова и торговлей наркотиками в Московской области. «Они были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, – это месть за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании, видимо, они рассчитывали на мои показания», – сообщила РБК адвокат.
По словам Пономаревой, до нападения с зеленкой ей присылали угрозы в мессенджерах со снимками ее собаки и имущества, а также облили ее авто несмываемой краской. В разговоре с «Ведомостями» Пономарева подтвердила факт задержания подозреваемых, но от комментариев о подробностях дела воздержалась, уточнив, что не хочет помешать работе следствия и оперативников.
Нападение на Пономареву получило дополнительный резонанс, так как было совершено на следующий день после избиения в Грозном журналиста Елены Милашиной и адвоката Немова. С требованием расследования выступила адвокатская палата Московской области.
Согласно официальному сообщению пресс-службы МВД, подозреваемые в нападении были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД Западного округа Москвы. По данным полиции, 6 июля около 12.00 поступило сообщение о том, что на автобусной остановке на Рублевским шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, находившуюся рядом, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку. Как подчеркнули в МВД, менее чем за сутки столичные полицейские установили личности и при поддержке коллег из Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых, которые успели уехать в Петербург.
После задержания дело было принято к производству управлением СК по ЗАО города Москвы. По сообщению ведомства, следствие установило, что адвокат Пономарева получила ожог глаз. «Мотивом совершенного преступления явилась профессиональная деятельность потерпевшей», – подчеркнули в СК.
Кувакина была задержана при передаче денег, согласилась сотрудничать с ФСБ, а затем дала показания об уже переданной взятке участвовавшему в деле сотруднику следственного департамента МВД и под контролем спецслужбы принесла наличные в суд. Как сообщал МК, перед ВККС Котов заявил о провокации. По его словам, Кувакина вбежала в помещение туалета, в котором он находился, и сунула ему пакет «с мелкими купюрами». После этого судья сразу положил пакет на подоконник, вышел из туалета, направился к председателю суда с целью доложить о произошедшем.