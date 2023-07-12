Нападение на адвоката Пономареву связано с делом о наркоторговле в даркнете

Адвокат была привлечена к делу в качестве защитника по назначению для одного из задержанных. Она участвовала в деле только на самом первом этапе. На допросе с участием Пономаревой один из задержанных в 2018 г. по делу «Стафф мэн» мужчин признал вину и дал показания в отношении неустановленного на тот момент лица по имени Сергей как возможного соучастника. Позже его личность была установлена оперативниками Управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, а следствие на основании других собранных данных о причастности мужчины к преступлению объявило его в розыск.