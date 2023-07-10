Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву

6 июля мужчина напал на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Пономареву около автобусной остановки на Рублевским шоссе, облил ее жидкостью зеленого цвета, а затем скрылся с другим неизвестным, который ждал его неподалеку, рассказывали ранее в столичном ГУ МВД России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На следующий день после нападения полиция задержала подозреваемых 1984 и 1998 г. р. в Санкт-Петербурге.