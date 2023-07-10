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Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву

Ведомости

Кунцевский районный суд Москвы избрал в отношении фигурантов уголовного дела о нападении на адвоката Елену Пономареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве.

Их поместили под арест до 7 сентября 2023 г., сообщили «Ведомостям» в Кунцевском суде Москвы. «Мотивом совершенного преступления явилась профессиональная деятельность потерпевшей», – добавили в ГСУ СК.

Ранее по теме: В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

6 июля мужчина напал на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Пономареву около автобусной остановки на Рублевским шоссе, облил ее жидкостью зеленого цвета, а затем скрылся с другим неизвестным, который ждал его неподалеку, рассказывали ранее в столичном ГУ МВД России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На следующий день после нападения полиция задержала подозреваемых 1984 и 1998 г. р. в Санкт-Петербурге.

Пономарева сообщила, что в результате нападения получила ожог глаз второй степени. По словам адвоката, она неоднократно получала угрозы из-за своей деятельности, также ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию ни к чему не привели, отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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