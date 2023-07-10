Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву
Кунцевский районный суд Москвы избрал в отношении фигурантов уголовного дела о нападении на адвоката Елену Пономареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве.
Их поместили под арест до 7 сентября 2023 г., сообщили «Ведомостям» в Кунцевском суде Москвы. «Мотивом совершенного преступления явилась профессиональная деятельность потерпевшей», – добавили в ГСУ СК.
6 июля мужчина напал на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Пономареву около автобусной остановки на Рублевским шоссе, облил ее жидкостью зеленого цвета, а затем скрылся с другим неизвестным, который ждал его неподалеку, рассказывали ранее в столичном ГУ МВД России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На следующий день после нападения полиция задержала подозреваемых 1984 и 1998 г. р. в Санкт-Петербурге.
Пономарева сообщила, что в результате нападения получила ожог глаз второй степени. По словам адвоката, она неоднократно получала угрозы из-за своей деятельности, также ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию ни к чему не привели, отметила она.