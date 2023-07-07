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Общество

В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

Ведомости

Полиция задержала двух граждан, которые 6 июля напали на члена Адвокатской палаты Московской области (АПМО), адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.  

«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево г. Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в г. Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

По данным МВД, 6 июля около автобусной остановки на Рублевским шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, а затем скрылся с другим неизвестным, который ждал его неподалеку. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по указанной статье – до пяти лет лишения свободы.

Ранее сегодня Пономарева сообщила, что получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные на остановке общественного транспорта в Москве облили ее зеленкой. По ее словам, она неоднократно получала угрозы в связи с адвокатской деятельностью, также ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию ни к чему не привели, отметила адвокат.

В АПМО пообещали обратиться к руководству следственных органов с требованием провести тщательное расследование преступлений, совершенных в отношении Пономаревой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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