В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

Ранее сегодня Пономарева сообщила, что получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные на остановке общественного транспорта в Москве облили ее зеленкой. По ее словам, она неоднократно получала угрозы в связи с адвокатской деятельностью, также ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию ни к чему не привели, отметила адвокат.