Адвокат Пономарева получила ожог глаз после того, как ее облили зеленкой
Член Адвокатской палаты Московской области (АПМО), адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные на остановке общественного транспорта в Москве облили ее зеленкой. Об этом Пономарева сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
«Ожог глаз 2 степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16 корп. 1», – написала она.
По словам Пономаревой, она уже неоднократно получала угрозы в свой адрес в связи с адвокатской деятельностью, ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию пока ни к чему не привели, добавила адвокат.
6 июля о нападении на Пономареву сообщили в адвокатской палате. Там пояснили, что в результате произошедшего адвокат получила телесные повреждения. В АПМО рассказали, что Пономаревой неоднократно присылали в мессенджерах фотографии членов ее семьи, собаки и имущества, что указывает на слежку за адвокатом.
В связи с произошедшим сейчас идет работа по подготовке обращений к руководству следственных органов. Совет АПМО хочет потребовать организовать тщательное расследование по факту произошедшего, а также в отношении порядка отправления правосудия.