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Адвокат Пономарева получила ожог глаз после того, как ее облили зеленкой

Ведомости

Член Адвокатской палаты Московской области (АПМО), адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные на остановке общественного транспорта в Москве облили ее зеленкой. Об этом Пономарева сообщила на своей странице во «ВКонтакте». 

«Ожог глаз 2 степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16 корп. 1», – написала она. 

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По словам Пономаревой, она уже неоднократно получала угрозы в свой адрес в связи с адвокатской деятельностью, ей прокалывали шины и обливали машину краской. Обращения в полицию пока ни к чему не привели, добавила адвокат. 

6 июля о нападении на Пономареву сообщили в адвокатской палате. Там пояснили, что в результате произошедшего адвокат получила телесные повреждения. В АПМО рассказали, что Пономаревой неоднократно присылали в мессенджерах фотографии членов ее семьи, собаки и имущества, что указывает на слежку за адвокатом. 

В связи с произошедшим сейчас идет работа по подготовке обращений к руководству следственных органов. Совет АПМО хочет потребовать организовать тщательное расследование по факту произошедшего, а также в отношении порядка отправления правосудия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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