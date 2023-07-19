Жизнь и здоровье добровольцев застрахуют по аналогии с военнослужащими

Жизнь и здоровье добровольцев застрахуют по аналогии с военнослужащимиОни будут получать выплаты за счет государства
В Госдуму внесен законопроект о механизме страхования жизни и здоровья граждан, участвующих в добровольческих отрядах, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента. Действовать он будет так же, как и государственное личное страхование военнослужащих, - за счет госбюджета. Проект предполагает внесение поправок в федеральные законы о статусе военнослужащих и об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих.
Документ внесли семь сенаторов, среди которых первый заместитель председателя Совета Федерации Aндрей Турчак, а также 14 депутатов Госдумы.
С ноября 2022 г. законодательство о добровольческих формированиях уже предполагает обязательное государственное личное страхование вступивших в них граждан, говорится в пояснительной записке. Но механизм реализации данной нормы установлен не был. Законопроект устонавливает основания, условия и порядок выплат по таким страховкам – они будут аналогичны тем, что действуют в отношении военнослужащих.
Сейчас по закону урегулирование страховых случаев военнослужащих проводят сами страховщики, которые в дальнейшем получают компенсацию из бюджета. При этом в процессе участвует только тот игрок, который выиграл закрытый конкурс на заключение годового договора страхования жизни и здоровья военнослужащих.
Полисы для военнослужащих и добровольцев будут предусматривать несколько категорий страховых случаев. В случае гибели гражданина в период прохождения военной службы, сборов или в течение года после увольнения или прекращения контракта из-за ранения/заболевания выгодоприобретателям (к примеру, родственникам) выплатят 2 млн руб. Если застрахованному лицу установят в этот период инвалидность I группы, выплата составит 1,5 млн руб. Для II и III групп – 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Граждане, получившие тяжелые увечья, получат 200 000 руб., легкую травму – 50 000 руб.
Застрахованному, который уволен с военной службы или из добровольческого отряда вследствие ранения, предусмотрена страховая выплата в 50 000 руб. Если гражданин в течение года после истечения срока службы в добровольческом отряде будет признан инвалидом, что предусматривает более высокую выплату, лицу начислят доплату. Суммы выплат ежегодно индексируются с учетом инфляции.
Действия поправок предлагается распространить на правоотношения, возникшие с даты начала спецоперации, 24 февраля 2022 г.
Владимир Путин подписал закон о статусе и правах добровольческих отрядов 4 ноября 2022 г. Создает формирования Минобороны по решению президента, также ведомство определяет их численность, организацию, районы действия, задачи и срок существования. Стать добровольцами могут граждане, добровольно поступившие на службу, и военные, которых туда направит Минобороны, – для этого им необходимо заключить контракт. По своему статусу добровольцы приравнены к военнослужащим по контракту. В случае смерти такого лица каждому члену его семьи предусмотрена равная доля от совокупной выплаты в 3 млн руб.
Число желающих вступить в такие отряды выросло, отчитывалось Минобороны. По данным на 10 июня, в России создано 40 добровольных формирований. За первые десять дней июня на военную службу поступило более 13 000 человек, что в два раза больше, чем в мае. Активнее всего граждане поступали на контрактную службу в Москве, Севастополе, Республике Алтай, Башкирии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Коми, Тыве, Чечне, а также Астраханской, Воронежской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Еврейской автономной областях.
«Ведомости» направили запрос в Банк России и Минфин.