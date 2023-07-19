Жизнь и здоровье добровольцев застрахуют по аналогии с военнослужащими

Владимир Путин подписал закон о статусе и правах добровольческих отрядов 4 ноября 2022 г. Создает формирования Минобороны по решению президента, также ведомство определяет их численность, организацию, районы действия, задачи и срок существования. Стать добровольцами могут граждане, добровольно поступившие на службу, и военные, которых туда направит Минобороны, – для этого им необходимо заключить контракт. По своему статусу добровольцы приравнены к военнослужащим по контракту. В случае смерти такого лица каждому члену его семьи предусмотрена равная доля от совокупной выплаты в 3 млн руб.