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Общество

Правительство поддержало инициативу о порядке страхования добровольцев

Ведомости

Правительство поддержало инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих», – написал Турчак у себя в Telegram-канале. По его словам, добровольцы также будут получать положенные им выплаты.

Осенью 2022 г. Государственная дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. 

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«Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе», – отметил Турчак. Сейчас добровольцы получают выплаты, согласно указу президента России Владимира Путина, «при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих», приводит его слова пресс-служба партии.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». О его создании глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

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В мае кабмин утвердил устав фонда – основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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