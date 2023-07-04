Правительство поддержало инициативу о порядке страхования добровольцев

«Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих», – написал Турчак у себя в Telegram-канале. По его словам, добровольцы также будут получать положенные им выплаты.