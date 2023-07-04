Правительство поддержало инициативу о порядке страхования добровольцев
Правительство поддержало инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО, направленных на социальную защиту участников спецоперации и их семей. На встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным договорились, что добровольцев будут страховать, как того требует закон о страховании жизни и здоровья военнослужащих», – написал Турчак у себя в Telegram-канале. По его словам, добровольцы также будут получать положенные им выплаты.
Осенью 2022 г. Государственная дума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в военной операции на Украине.
«Но механизм прописан не был. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе», – отметил Турчак. Сейчас добровольцы получают выплаты, согласно указу президента России Владимира Путина, «при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих», приводит его слова пресс-служба партии.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». О его создании глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
В мае кабмин утвердил устав фонда – основной целью и задачей фонда называется комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом.