За взятки до 10 000 рублей предложили ввести наказание до четырех лет лишения свободы

Аналогичные поправки вносятся в ст. 204.2 («Мелкий коммерческий подкуп»): за подкуп до 10 000 руб. грозит до года ограничения свободы, при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы на тот же срок, с использованием служебного положения – до двух лет. Кроме того, эти статьи относятся к категории преступлений, по которым применяется конфискация имущества (п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ). По действующему законодательству она не предусмотрена.