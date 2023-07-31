За взятки до 10 000 рублей предложили ввести наказание до четырех лет лишения свободы

За взятки до 10 000 рублей предложили ввести наказание до четырех лет лишения свободыИнициатива по борьбе с «низовой коррупцией» угрожает бюджетникам и мелким чиновникам
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 28 июля внесла законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 000 руб. Максимальное наказание за получение мелкой взятки должностным лицом лично или через посредника в размере не более 10 000 руб. (ч. 1 ст. 291.2 «Мелкое взяточничество») увеличивается с одного до двух лет.
Наказание увеличивается до трех лет в случае наличия таких квалифицирующих признаков, как заведомо незаконные действия, действия группой лиц по предварительному сговору, вымогательство и имевшаяся судимость. Появляется отдельный пункт о даче взятки через посредника (один год лишения свободы).
Аналогичные поправки вносятся в ст. 204.2 («Мелкий коммерческий подкуп»): за подкуп до 10 000 руб. грозит до года ограничения свободы, при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы на тот же срок, с использованием служебного положения – до двух лет. Кроме того, эти статьи относятся к категории преступлений, по которым применяется конфискация имущества (п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ). По действующему законодательству она не предусмотрена.
Как отметил в своем Telegram-канале Пискарев, мелкие взятки очень распространены. «Именно из таких небольших на первый взгляд поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», – написал он. В пояснительной записке авторы отмечают, что такие преступления носят систематический характер – взятки в вузах, коммерческий подкуп в сфере жилищно-коммунального хозяйства или подготовки водителей.
При этом авторы приводят статистику судебного департамента Верховного суда, согласно которой уровень мелкого взяточничества с момента введения в УК соответствующей статьи в течение нескольких лет незначительно снижался. В 2019 г. зарегистрировано 5408 случаев взяток в размере менее 10 000 руб., в 2020 г. – 5274 преступления, в 2021 г. – 7031. Доля таких преступлений составила 17% от всех преступлений коррупционной направленности.
«Единичные факты мелких взяток и коммерческого подкупа не представляют большой общественной опасности, те же действия, превращенные в преступный промысел, представляют не меньшую угрозу реализации прав граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, чем тяжкие проявления взяточничества», – говорится в документе.
Совокупный объем мелких взяток может быть сопоставим с особо крупным размером, считают авторы инициативы. Между тем законопроект не поддержали в государственно-правовом управлении президента и управлении президента по внутренней политике администрации президента, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к Старой площади. «Оставил в кабинете конверт с 5000 руб. или бутылку коньяка, и медсестра или «хозяин кабинета» уехал на три года», – отметил он.
По словам источника «Ведомостей», это коснется не крупных чиновников, а людей на местах, что может вызвать негатив перед выборами.
Управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев напомнил, что госслужащим и сейчас запрещено дарить подарки дороже 3000 руб. «Получается, что вскоре, получив бутылку более дорогого французского вина, новоявленный «мелкий взяточник» рискует быть подвергнутым уголовному преследованию со всеми вытекающими последствиями. Не поздоровится и дарителю», – отметил он.
Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров тоже указал на риски с подарками: «В случае введения закон сильно изменит устоявшуюся в нашей стране традицию дарить подарки. Возрастает риск подстав и разных постановочных историй. Что касается общей статистики относительно дачи взятки в сумме до 10 000 руб., например, работникам ППС, коммунальных служб и прочих организаций, то, возможно, такого рода взяток и правда станет меньше».
Разницы в выявлении мелкой и крупной взятки почти нет, говорит руководитель группы практики уголовно-правовой защиты юридической компании «Институт УДО» Игорь Ивлев. По его наблюдениям, поборы в вузах, школах и больницах зачастую бывает проще выявить. «Систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток», – считает эксперт.