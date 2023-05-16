Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки и коммерческий подкуп

Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки и коммерческий подкупПоправки в Уголовный кодекс уже поддержаны в правительстве
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») разработал законопроект о расширении в статьях о мелком коммерческом подкупе (204.2 УК) и мелком взяточничестве (291.2 УК) перечня уголовно наказуемых деяний. Документ не внесен в Госдуму, но уже получил положительный отзыв правительства (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В отзыве говорится, что ряд действий коррупционного характера предлагается выделить в самостоятельные составы преступлений. Среди них незаконная передача и получение предмета мелкого коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации; дача и получение мелкой взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации. Кроме того, предлагается установить дополнительные квалифицирующие признаки для таких преступлений: группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, а также заведомо незаконные действия, вымогательство.
Усилить ответственность предлагается за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 000 руб. Как пояснил «Ведомостям» Пискарев, речь идет об ужесточении наказания.
«Поставленная на поток коррупция вне зависимости от, казалось бы, малого размера взятки или регулярных мелких поборов с граждан представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в крупном размере. Практика показывает, что такие преступления приобретают характер криминального бизнеса, когда отдельные лица, в целом ряде случаев объединенные в организованную группу, методом организованных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», – заявил Пискарев.
По его словам, с таким явлением можно столкнуться в разных сферах. «Я думаю, что будет справедливым, как предлагается в законопроекте, включить указанные составы в перечень преступлений, по которым возможна конфискация», – добавил Пискарев.
В отзыве правительства говорится, что санкции проектируемых ч. 1 и 2 ст. 204.2 УК, устанавливающих одинаковые наказания в виде исправительных работ на срок до одного года за разные по степени общественной опасности деяния, «требуют уточнения». Правительство также считает необходимым скорректировать в статье о подкупе пункт о наказании в виде обязательных работ: в проектируемой санкции указано до 250 часов, при этом необходимо учесть, что обязательные работы отбываются не свыше четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК).
Правительство требует обосновать установление одинаковых наказаний в виде исправительных работ и лишения свободы в санкциях проектируемых ч. 2 и 4 ст. 291.2 УК, предусматривающих ответственность за получение и дачу взятки при наличии квалифицирующих признаков.
Законопроект предусматривает, по сути, косметические корректировки имеющихся норм, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Эта инициатива фактически развивает имеющиеся нормы до обстоятельств, которые ею не охватываются на текущий момент в части квалифицированных признаков», – сказал Горбунов. По словам юриста, основная часть касается корректировки санкций за совершенное преступление применительно к порядку исполнения наказания для осужденных. В качестве последствий можно указать, что горизонты применения этих положений УК расширятся за счет появления новых составов, которые по практике имеют более суровые наказания в своем содержании, отметил Горбунов.
Первоначально данные составы преступлений (мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество) были введены в 2016 г. во исполнение соответствующего поручения президента, направленного на ужесточение подходов к коррупционным преступлениям, напомнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. После введения данных составов преступлений стали уголовно наказуемыми такие деяния, как коммерческий подкуп на сумму до 10 000 руб. и дача взятки в аналогичном размере.
«Соответственно, новый законопроект призван еще сильнее расширить перечень уголовно наказуемых деяний и добавить квалифицирующих признаков (отягчающих обстоятельств) к уже существующим составам», – объяснил Кузнецов.
Юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов считает, что регламентация же указанных статей «едва ли обладает достаточной целесообразностью для противодействия взяточничеству и коммерческому подкупу, в том числе мелким видам соответствующих преступлений».