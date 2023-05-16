Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки и коммерческий подкуп

В отзыве правительства говорится, что санкции проектируемых ч. 1 и 2 ст. 204.2 УК, устанавливающих одинаковые наказания в виде исправительных работ на срок до одного года за разные по степени общественной опасности деяния, «требуют уточнения». Правительство также считает необходимым скорректировать в статье о подкупе пункт о наказании в виде обязательных работ: в проектируемой санкции указано до 250 часов, при этом необходимо учесть, что обязательные работы отбываются не свыше четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК).