Мордовия первой в России вводит запрет на склонение беременных к абортам

Гавриличев, в свою очередь, предполагает, что под действие нового закона могут попасть радикальные феминистические сообщества и блогеры, ведущие каналы в социальных сетях и отрицательно освещающие беременность и материнство. По его словам, в законе «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» заимствована конструкция, применяемая федеральным законодателем в Уголовном кодексе, например в статье за склонение к совершению самоубийства, склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий и т. д. В них также приводится открытый перечень действий, который может считаться склонением. В этом случае привлекать к административной ответственности могут и на основании постов в социальных сетях, а также продвижения медицинских услуг по прерыванию беременности (реклама таких услуг в России и так запрещена еще с 2014 г.), считает Гавриличев.