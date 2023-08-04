Мордовия первой в России вводит запрет на склонение беременных к абортам

Мордовия первой в России вводит запрет на склонение беременных к абортамОн может стать началом законодательных изменений на федеральном уровне, считают эксперты
Парламент Мордовии 2 августа первым в России принял закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории региона. «Ведомости» ознакомились с финальной версией документа с учетом поправок, его подлинность подтвердил представитель госсобрания республики.
Автором законопроекта стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Здесь Мордовия тоже среди первопроходцев. Как отметил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов, «пять частных клиник региона уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности».
Согласно новому закону, под склонением к аборту понимается понуждение беременной к искусственному прерыванию беременности с помощью уговоров, предложений, а также подкупа, обмана и выдвижения иных требований. За совершение этих действий лицо может быть привлечено к административной ответственности. При этом информирование врачом о наличии медицинских показаний к этой процедуре не будет считаться склонением к аборту, сказано в финальной версии документа. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Законопроект, вносящий изменения в закон «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия», предполагает наложение административного штрафа на граждан за склонение к искусственному прерыванию беременности в размере 5000–10 000 руб. для физлиц, 25 000–50 000 руб. для должностных лиц, а для юрлиц – 100 000–200 000 руб. с возможной приостановкой деятельности до 90 суток. При этом иностранным гражданам по этой статье грозит штраф 10 000–20 000 руб. с возможным административным выдворением за пределы России.
Авторы инициативы уверены, что закон позволит улучшить демографическую ситуацию в республике. Согласно данным Росстата, Мордовия является регионом с одним из самых низких значений суммарного коэффициента рождаемости (показывает число родившихся детей в расчете на одну женщину). На 2022 г. он составлял 1,031 и уступал лишь Ленинградской области (0,871) и Севастополю (1,017). При этом отрицательная динамика по этому показателю наблюдается в республике с 2016 г. – тогда значение коэффициента равнялось 1,403 и за последующие шесть лет ни разу не повысилось, следует из данных статистического ведомства.
Принятый закон, по мнению юриста адвокатского бюро Asterisk Софьи Волковой, в первую очередь рассчитан на супругов, партнеров и других членов семьи беременной женщины, которые могут ее уговаривать, шантажировать или угрожать различными неблагоприятными последствиями. Субъектами привлечения к административной ответственности помимо партнера беременной женщины могут выступать врачи и иные медицинские работники, считает юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева.
При этом факт склонения к искусственному прерыванию беременности потребуется доказать. Потерпевшей стороне нужно будет записать такой разговор, предоставить подтверждающую переписку и по возможности привлечь свидетелей, перечислила Волкова. Доказательствами такого склонения могут служить свидетельские показания или записи камер видеонаблюдения, если совершение таких действий произошло публично, соглашается с ней Шлеева.
Маловероятно, что эта норма будет активно работать, считает Волкова. «Как показала практика, даже если речь идет о физическом насилии в семье, женщины все равно неохотно обращаются за помощью. В данном случае вопрос не связан с физическим насилием, а значит, норма не станет востребованной», – сказала она. Вместе с этим, по мнению Волковой, законодательная инициатива отражает общую тенденцию и может стать началом волны больших законодательных изменений в этой сфере, в том числе и на федеральном уровне.
Управляющий партнер юридической компании «ГК Лигал» Кирилл Гавриличев считает, что закон носит больше декларативный характер. Например, применимость статьи Уголовного кодекса о склонении к самоубийству очень низкая.
Аборты в России
Согласно данным Росстата, общее число прерываний беременности в стране снижается: как частные, так и государственные клиники в 2018 г. провели 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 506 005. Коммерческие клиники в прошлом году провели пятую часть от всех абортов в стране, или 102 242 процедуры. Причем за год число прерываний беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном, наоборот, уменьшилось на 3,7% до 401 683 процедур, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Из законопроекта исключена обсуждавшаяся инициатива по запрету пропаганды искусственного прерывания беременности. По мнению Волковой, противоправные действия по склонению к аборту должны быть направлены на конкретную женщину, а не на неопределенный круг лиц. Сейчас ответственность за склонение женщины к аборту предусмотрена только на территории Мордовии, сказала Шлеева.
Гавриличев, в свою очередь, предполагает, что под действие нового закона могут попасть радикальные феминистические сообщества и блогеры, ведущие каналы в социальных сетях и отрицательно освещающие беременность и материнство. По его словам, в законе «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» заимствована конструкция, применяемая федеральным законодателем в Уголовном кодексе, например в статье за склонение к совершению самоубийства, склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий и т. д. В них также приводится открытый перечень действий, который может считаться склонением. В этом случае привлекать к административной ответственности могут и на основании постов в социальных сетях, а также продвижения медицинских услуг по прерыванию беременности (реклама таких услуг в России и так запрещена еще с 2014 г.), считает Гавриличев.
«Проблема не в абортах, проблема в нежелательных беременностях», – говорит глава российской ассоциации «Народонаселение и развитие», врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.