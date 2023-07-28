Ученые предлагают поднимать демографию за счет лечения бесплодных пар

Ученые предлагают поднимать демографию за счет лечения бесплодных парРоссияне часто не знают о вспомогательных репродуктивных технологиях или прибегают к ним слишком поздно, говорят эксперты
Для улучшения демографической ситуации необходимо сосредоточиться на борьбе с бесплодием, с которым сталкиваются не менее 15% пар репродуктивного возраста во всем мире. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в глобальном исследовании трендов развития человеческого потенциала, с которым ознакомились «Ведомости».
По мнению экспертов, на улучшение демографической ситуации как в России, так и в мире могут повлиять несколько факторов. К ним относятся развитие репродуктологии, геномных и клеточных технологий. К эффективным мерам исследователи отнесли включение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе услуги по хранению яйцеклеток и сперматозоидов, в систему государственного медицинского страхования.
В России возможность получить бесплатное лечение бесплодия с использованием ЭКО по ОМС появилась с 2016 г. Применение ВРТ в РФ регулируется приказом Минздрава от 31 июля 2020 г. № 803н. Согласно ему, в базовую программу ВРТ также входит криоконсервация эмбрионов и их перенос. По последним данным Российской ассоциации репродукции человека на 2020 г., в России было проведено 902 578 циклов ВРТ, в результате чего родилось 225 354 ребенка.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович напоминает, что ЭКО – это всего лишь одна из мер по повышению рождаемости, к тому же весьма дорогостоящая. По ее словам, по ОМС доступны четыре процедуры ЭКО, каждая процедура обходится примерно в 100 000 руб. Сумма за комплекс процедур может достигать до 500 000 руб. при наличии неудачных попыток, добавила она.
Исследователи из ВШЭ признают, что эффективность экстракорпорального оплодотворения пока низкая: только один из трех циклов заканчивается беременностью. Несмотря на это, ЭКО остается наиболее распространенной технологией и популярность процедуры будет только расти.
Ключевой показатель демографической ситуации – суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.
Если в 1950-х гг. суммарный мировой коэффициент рождаемости составлял 4,7 ребенка на женщину, то в 2019 г. – 2,4 ребенка на женщину, говорится в исследовании. А к 2100 г., по прогнозам ученых, он и вовсе снизится до 1,66. Это меньше, чем требуется для естественного воспроизводства населения (2,1 или выше). По данным Росстата, максимальное значение этого показателя в РФ – 1,77 – было зафиксировано в 2015 г.
Падение коэффициента рождаемости исследователи связывают с переходом к индустриальному и постиндустриальному обществу. Следствием этого становится увеличение среднего возраста родителей при рождении ребенка, следует из данных исследования. По данным Минтруда, в России он вырос с 24 лет и восьми месяцев в 1995 г. до 26 лет и семи месяцев в 2022 г. По данным переписи населения 2020–2021 гг., 4,5 млн россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка: в частности, нет детей у 2 млн женщин до 24 лет, 1 млн 25–29 лет (остальные старше), докладывала 28 июня на заседании комиссии Госсовета по социальной политике заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.
17,5% взрослого населения бесплодны
Каждый шестой человек в мире сталкивается с бесплодием, приводит гендиректор банка репродуктивных тканей «Репробанк» Татевик Мкртчян статистику ВОЗ этого года
«Женский организм изначально создан так, что с каждым днем у него все меньше и меньше [репродуктивных] возможностей. На фертильность влияет все, начиная от ежедневного стресса, который испытывает любая женщина в большом городе, заканчивая экологией», – поясняет гендиректор банка репродуктивных тканей «Репробанк» Татевик Мкртчян.
Откладывание беременности, по мнению исследователей из ВШЭ, приводит к повышению уровня бесплодия среди населения. Женщины после 30 лет могут столкнуться с самопроизвольным абортом, внематочной беременностью, развитием плода с трисомией (нарушением) по 21-й хромосоме, вызывающей синдром Дауна. После 35 лет также повышается вероятность преждевременных родов и мертворождений, говорится в исследовании.
Еще одна мера для преодоления демографических кризисов, предлагаемая учеными, – это профилактика и своевременное лечение болезней, приводящих к снижению репродуктивного потенциала. Для реализации этой меры российское правительство, в частности, решило переосмыслить подход к диспансеризации населения. Сейчас ее, по словам Кривонос, проходят лишь 6% женщин репродуктивного возраста, тогда как именно во время профилактических осмотров можно было бы выявлять признаки бесплодия.
Помимо этого большую роль в решении демографических проблем может сыграть повышение информированности населения о мерах укрепления и охраны репродуктивного здоровья и профилактика нежелательной беременности, сказано в исследовании.
«Возможно, с дальнейшим развитием медицины вопрос бесплодия будет решен, но сейчас ВРТ – это единственный эффективный вариант решения вопроса рождаемости», – резюмирует Мкртчян.