Ученые предлагают поднимать демографию за счет лечения бесплодных пар

Падение коэффициента рождаемости исследователи связывают с переходом к индустриальному и постиндустриальному обществу. Следствием этого становится увеличение среднего возраста родителей при рождении ребенка, следует из данных исследования. По данным Минтруда, в России он вырос с 24 лет и восьми месяцев в 1995 г. до 26 лет и семи месяцев в 2022 г. По данным переписи населения 2020–2021 гг., 4,5 млн россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка: в частности, нет детей у 2 млн женщин до 24 лет, 1 млн 25–29 лет (остальные старше), докладывала 28 июня на заседании комиссии Госсовета по социальной политике заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.