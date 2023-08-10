Коронавирус снова вызвал интерес у ВОЗ: организация обнаружила подтип Eris

Коронавирус в мире

ВОЗ в своем еженедельном отчете от 3 августа сообщила, что с 3 по 30 июля в мире было зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19 и более 3100 смертей от него. Всего по состоянию на 30 июля в мире зафиксировано 768 млн случаев заражений и более 6,9 млн смертей. В пяти из шести регионов ВОЗ наблюдается снижение числа заражений коронавирусом за последний месяц – лишь в Западном Тихоокеанском регионе ВОЗ фиксирует рост. В свою очередь, количество смертей падает по всему миру, и наибольшее падение (75%) наблюдается в Европейском регионе, частью которого является и Россия. Больше всего новых случаев коронавируса за 28 дней было выявлено в Южной Корее (751 484), Бразилии (45 642), Австралии (30 144), Новой Зеландии (23 443) и Сингапуре (23 216), следует из отчета.