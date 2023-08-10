Коронавирус снова вызвал интерес у ВОЗ: организация обнаружила подтип Eris

Коронавирус снова вызвал интерес у ВОЗ: организация обнаружила подтип ErisЭпидемиологи считают, что он уже есть и в России, хотя официальных подтверждений этому пока нет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, вызывающих интерес. Об этом 9 августа на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. Канадский геномный биолог Райан Грегори присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.
Наиболее распространенными симптомами Eris являются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. «Мы не фиксируем изменения в тяжести течения инфекции, вызванной EG.5, в сравнении с другими сублиниями омикрона, циркулирующими с 2021 г.», – сказала Ван Керкхове. При этом штамм EG.5, включающий EG.5.1, или Eris, перенесен из списка для мониторинга в перечень штаммов, вызывающих интерес ВОЗ. Это значит, что организация будет более пристально следить за его распространением и течением инфекции.
Впервые Eris был зарегистрирован 31 июля в Великобритании. Сейчас он второй по распространенности вариант коронавируса после арктура, сообщило издание The Independent. На долю Eris приходится каждый 10-й случай COVID-19 в Великобритании (11,8%), следует из данных Агентства по безопасности здоровья Великобритании (The UK Health Security Agency). Общее число заболевших с 4 по 27 июля в этой стране выросло почти на 200 000 человек.
В индийском штате Махараштра EG.5.1 был выявлен еще в мае, говорит региональный координатор по геномным исследованиям Раджеш Карьякарте, но в июне и июле увеличение числа инфицированных не было зафиксировано (цитата по The Times of India). По данным департамента здравоохранения штата, количество новых случаев выросло с 70 в конце июля до 109 случаев к 8 августа. Карьякарте связывает текущий подъем заболеваемости с сезонным фактором.
Коронавирус в мире
ВОЗ в своем еженедельном отчете от 3 августа сообщила, что с 3 по 30 июля в мире было зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19 и более 3100 смертей от него. Всего по состоянию на 30 июля в мире зафиксировано 768 млн случаев заражений и более 6,9 млн смертей. В пяти из шести регионов ВОЗ наблюдается снижение числа заражений коронавирусом за последний месяц – лишь в Западном Тихоокеанском регионе ВОЗ фиксирует рост. В свою очередь, количество смертей падает по всему миру, и наибольшее падение (75%) наблюдается в Европейском регионе, частью которого является и Россия. Больше всего новых случаев коронавируса за 28 дней было выявлено в Южной Корее (751 484), Бразилии (45 642), Австралии (30 144), Новой Зеландии (23 443) и Сингапуре (23 216), следует из отчета.
Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков и эпидемиолог Василий Власов считают, что Eris уже присутствует в России. Официальных подтверждений этому нет. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
По данным службы, в РФ остаются преобладающими геноварианты штамма омикрон. По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, число заболевших коронавирусом и умерших от него в последние две недели в России падало. С 31 июля по 6 августа показатель заболеваемости составил 1,99 случая на 100 000 населения, за неделю умерло 43 человека.
По мнению Волчкова, появление нового штамма Eris связано с попытками вируса противостоять сформировавшемуся иммунному ответу и «задержаться в популяции». Риску заражения им в первую очередь подвержены невакцинированные люди, не переболевшие омикроном. Используемые в России вакцины создавались на основе штамма, далекого от Eris, говорит Волчков. Он считает их менее эффективными, но значительно повышающими шансы в борьбе с новыми штаммами коронавируса.
Власов полагает, что Eris «не выглядит опасным». Более высокая заразность подразумевает лишь то, что именно этот вариант вируса сейчас самый популярный, уточнил эпидемиолог. При этом он заметил, что окончательные выводы можно будет сделать после более длительного наблюдения за Eris.