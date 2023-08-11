Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 году

Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС). «Ведомости» анализировали изменение стоимости не всех направлений обучения в каждом учебном заведении, а тех, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки. Это, в частности, «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика» (в классических вузах, таких как МГУ), а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как МИФИ).