Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 году

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 годуСамый большой рост по специальности «менеджмент» – в ВШЭ: на 120 000 рублей в год
Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости» на основе данных вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX (МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС). «Ведомости» анализировали изменение стоимости не всех направлений обучения в каждом учебном заведении, а тех, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки. Это, в частности, «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика» (в классических вузах, таких как МГУ), а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как МИФИ).
Существеннее всего стоимость обучения выросла в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В вышеупомянутом МИФИ, как выяснили «Ведомости», стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18–22%. За обучение на «информационных системах и технологиях» и «программной инженерии» родителям абитуриентов придется заплатить 340 000 руб., годом ранее – 286 000 руб. Стоимость направления «прикладная математика» выросла с 256 000 до 310 000 руб. «Физика» – с 287 000 до 350 600 руб. за год обучения.
Стоимость обучения в РАНХиГС увеличилась до 12% на отдельные направления. Наиболее подорожавшими программами стали «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» – на 12%, обе с 410 000 до 460 000 руб. На 10% подорожали «юриспруденция: междисциплинарные исследования», «международные отношения: политика, бизнес, экономика» и «диджитал-реклама и связь с общественностью» – до 450 000, 596 000 и 430 000 руб. соответственно. На 9%, или на 35 000 руб., увеличилась стоимость программ «деловая и политическая журналистика» и «маркетинг» – до 395 000 и 380 000 руб. соответственно.
Повышение стоимости обучения в СПбГУ варьировалось в этом году от 5 до 11% в зависимости от выбранной абитуриентом специальности. «Программная инженерия» подорожала на 11% до 335 000 руб., «информационные системы и технологии» – на 10% до 251 000 руб., «экономика» – на 9% до 321 000 руб., «юриспруденция» – на 8% до 397 000 руб.
ВШЭ повышала стоимость обучения избирательно: цены на ряд направлений остались неизменными. К таким программам относятся «информационные системы и технологии» – 420 000 руб., «юриспруденция» – 460 000 руб., «лингвистика» – 450 000 руб., «журналистика» – 590 000 руб., «международный бизнес» – 1 млн руб. При этом «менеджмент» вырос на 18% до 770 000 руб., «прикладная математика и информатика» – на 8% до 730 000 руб., «реклама и связи с общественностью» – на 4% до 730 000 руб.
МГИМО, в свою очередь, решил вообще не менять цены на обучение, а СПбПУ поднял стоимость в среднем на 4%.
Все вузы ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки: вузы не имеют права опускать стоимость ниже цены, определенной государством, пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Помимо этого вузы учитывают территориальные коэффициенты к заработной плате преподавателей: уровень развития рынка труда и среднюю заработную плату.
«Вузы также ориентируются на инфляцию и конкуренцию. Они принимают во внимание разные стратегии: одни держат высокую ценовую планку, учитывая достаток семей, которые к ним придут», – отмечает она. Стоимость каждой программы, а также льготы для студентов обсуждает и утверждает ученый совет вуза, говорит Абанкина. 60–70% расходных обязательств вузов – это фонд оплаты труда преподавателей, подтвердил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, влияет на повышение и стоимость услуг, связанных с приобретением интернета, коммунальные расходы.
Высшие заведения сопоставимого уровня «смотрят друг на друга», пытаясь удерживаться в едином ценовом диапазоне. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отмечает, что вузы могут устанавливать минимальные суммы для платных направлений. Но, по его словам, они повышают стоимость обучения в целях борьбы с внутренним демпингом. «Это в точности как на рынках: не дают кому-то снижать цену, и у всех она получается единая», – отметил он.
«Ведомости» направили запросы в вузы.