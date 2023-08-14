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В Госдуму повторно внесут законопроект о запрете деятельности коллекторов

Правительство инициативу так и не поддержало
Полина Ольшевер Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов 14 августа внесет в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов в РФ, сообщил он «Ведомостям». Ранее депутат уже неоднократно пытался внести инициативу, но она не получала движения из-за отсутствия заключения правительства. Теперь такой документ есть: впрочем, отрицательный.

В текущей версии закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» содержится пункт о возможном запрете для финансовой организации передавать права требования по договору потребкредита третьим лицам. Законопроектом предлагается внести поправку в п. 13 ч.  9 ст. 5 закона, однозначно прописав в условиях договора потребкредита запрет на замену прежнего кредитора на другое лицо. Таким образом планируется исключить коллекторов из отношений между организацией, выдавшей кредит, и физлицом. Согласно поправкам в п. 19 ч. 4 ст. 5, кредитор также должен уведомлять клиентов на своем сайте и в местах оказания услуг о существовании запрета на передачу коллекторам права требования по договорам потребкредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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