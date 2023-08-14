В Госдуму повторно внесут законопроект о запрете деятельности коллекторов

В текущей версии закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» содержится пункт о возможном запрете для финансовой организации передавать права требования по договору потребкредита третьим лицам. Законопроектом предлагается внести поправку в п. 13 ч. 9 ст. 5 закона, однозначно прописав в условиях договора потребкредита запрет на замену прежнего кредитора на другое лицо. Таким образом планируется исключить коллекторов из отношений между организацией, выдавшей кредит, и физлицом. Согласно поправкам в п. 19 ч. 4 ст. 5, кредитор также должен уведомлять клиентов на своем сайте и в местах оказания услуг о существовании запрета на передачу коллекторам права требования по договорам потребкредитов.