МВД раскритиковало законопроект сенатора Клишаса по онлайн-торговле алкоголем

МВД раскритиковало законопроект сенатора Клишаса по онлайн-торговле алкоголемВедомство выступило против уголовной ответственности за нарушения правил торговли
Обсуждаемая чиновниками инициатива руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса («Единая Россия») встретила противодействие со стороны МВД. Министерство усмотрело в легализации онлайн-торговли алкоголем риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного.
Это следует из заключения МВД на законопроект Клишаса, которое оно направило в июне 2023 г. начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой в ответ на соответствующий запрос. Копия заключения есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к администрации президента.
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