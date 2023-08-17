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МВД раскритиковало законопроект сенатора Клишаса по онлайн-торговле алкоголем

Ведомство выступило против уголовной ответственности за нарушения правил торговли
Марина Тюняева (Бочкарёва) Максим Иванов
МВД выступило против введения уголовной ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкогольных напитков в интернете / Максим Стулов / Ведомости

Обсуждаемая чиновниками инициатива руководителя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса («Единая Россия») встретила противодействие со стороны МВД. Министерство усмотрело в легализации онлайн-торговли алкоголем риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного.

Это следует из заключения МВД на законопроект Клишаса, которое оно направило в июне 2023 г. начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой в ответ на соответствующий запрос. Копия заключения есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к администрации президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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