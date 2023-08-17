МВД раскритиковало законопроект сенатора Клишаса по онлайн-торговле алкоголем

Это следует из заключения МВД на законопроект Клишаса, которое оно направило в июне 2023 г. начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой в ответ на соответствующий запрос. Копия заключения есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, близкий к администрации президента.