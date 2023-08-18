Пять регионов не успевают завершить капремонт и строительство большого числа школ к началу учебного года

Пять регионов не успевают завершить капремонт и строительство большого числа школ к началу учебного годаГубернаторам указали на необходимость устранить системный сбой
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил федеральный штаб «Единой России», в генсовет которой он входит, чтобы рассказать о ходе строительства и капитального ремонта школ в российских регионах. Отчет проходил в штабе партии, потому что мероприятия по ремонту и строительству были частью «народной программы» единороссов на последних думских выборах, объяснил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Всего после капремонта откроются 1293 школы в 73 регионах. К 1 сентября примут первых учеников и 150 новых школ более чем на 110 000 мест.
По словам Турчака, пять регионов вошли в так называемую красную зону по этому показателю. Так называют регионы, которые не достигли нужной доли закупок по нацпроекту «Образование». Речь идет о Кировской, Новосибирской и Калининградской областях, а также Забайкальском и Хабаровском краях. Турчак обратился к губернаторам субъектов с просьбой взять эти регионы под личный контроль. «Это системный сбой в управлении», – заявил Турчак. Хабаровский край возглавляет не единоросс – губернатор Михаил Дегтярев член ЛДПР.
При этом Кравцов отметил, что «определенные долги по школам» есть в Иркутской, Архангельской, Астраханской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской областях. По данным Кравцова, в Забайкалье 10 из 10 объектов находятся в зоне риска, в Кировской области 10 из 11, в Калининградской области 6 из 8, в Новосибирской 9 из 16. Кроме того, как отмечает министр, губернатор Хабаровского края попросил перенести «срок ввода всех трех школ, подлежащих вводу в этом году, да еще и одного детского сада в придачу».
«Отдельные случаи отставания от графика есть. Это Томская область, Приморский и Ставропольский края, Кемеровская область и Республика Тува – в каждом из этих регионов есть по школе, которая не будет сдана в срок», – добавил Турчак.
При этом некоторые объекты вообще остаются незаконтрактованными, заявил Кравцов. В шести регионах не объявлены закупки на девять объектов, четыре из которых должны были быть сданы в 2023 г., остальные пять – в 2024 г. Министр сообщил, что наибольшее количество таких объектов находится в Кировской области, два в Ставропольском крае и по одному в Иркутской и Калининградской областях и Еврейской автономной области.
Лучший результат, в свою очередь, показали Чечня, Татарстан, Камчатский край, Петербург, Свердловская, Тюменская, Вологодская, Пензенская, Московская области. По программе капремонта министр поблагодарил за продуктивную работу Мордовию, Марий Эл, Чувашскую республику, Татарстан, Башкортостан, Саратовскую, Смоленскую, Пензенскую, Самарскую, Курскую области и Дагестан.
Кравцов и Турчак отдельно отметили Омскую область, которая «провела громадную работу над ошибками». Они резюмировали, что после работы губернатора с министерством и принятия дополнительного финансирования в помощь муниципалитетам план на 2023 и 2024 гг. будет осуществлен. «Понятно, что это не под выборы делается, это делается на длинную перспективу», – подытожил Турчак.