Пять регионов не успевают завершить капремонт и строительство большого числа школ к началу учебного года

При этом Кравцов отметил, что «определенные долги по школам» есть в Иркутской, Архангельской, Астраханской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской областях. По данным Кравцова, в Забайкалье 10 из 10 объектов находятся в зоне риска, в Кировской области 10 из 11, в Калининградской области 6 из 8, в Новосибирской 9 из 16. Кроме того, как отмечает министр, губернатор Хабаровского края попросил перенести «срок ввода всех трех школ, подлежащих вводу в этом году, да еще и одного детского сада в придачу».