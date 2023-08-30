Каждый шестой целевик медвуза не трудоустроился

Почти 16% выпускников медицинских вузов (1173 человека) по итогам 2022 г. не выполнили обязательства по договору о целевом обучении, т. е. не трудоустроились и не вернули потраченные регионом или огранизацией-заказчиком средства на образование. Об этом говорится в отчете о работе Минздрава в 2022 г. (есть у «Ведомостей»). Вместе с этим ежегодно ведомство увеличивает квоту приема на целевое обучение для устранения кадрового дефицита. Например, в 2022 г. в подведомственных Минздраву вузах объемы целевой подготовки по программам специалитета увеличили на 5,7% до 18 500 мест, по программам ординатуры – на 33,4% до 14 900 мест, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов в августе. В 2023 г. в российских медвузах для целевиков выделили уже 20 000 из 28 000 бюджетных мест, что на 7,4% больше показателя прошлого года, отчитывался в конце июля министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).