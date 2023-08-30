Каждый шестой целевик медвуза не трудоустроился

Каждый шестой целевик медвуза не трудоустроилсяОсновное препятствие – низкие зарплаты в регионах, считают эксперты
Почти 16% выпускников медицинских вузов (1173 человека) по итогам 2022 г. не выполнили обязательства по договору о целевом обучении, т. е. не трудоустроились и не вернули потраченные регионом или огранизацией-заказчиком средства на образование. Об этом говорится в отчете о работе Минздрава в 2022 г. (есть у «Ведомостей»). Вместе с этим ежегодно ведомство увеличивает квоту приема на целевое обучение для устранения кадрового дефицита. Например, в 2022 г. в подведомственных Минздраву вузах объемы целевой подготовки по программам специалитета увеличили на 5,7% до 18 500 мест, по программам ординатуры – на 33,4% до 14 900 мест, следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов в августе. В 2023 г. в российских медвузах для целевиков выделили уже 20 000 из 28 000 бюджетных мест, что на 7,4% больше показателя прошлого года, отчитывался в конце июля министр здравоохранения Михаил Мурашко (цитата по ТАСС).
Главная причина невыполнения обязательств целевиками в 2022 г., согласно отчету министерства, – отказ от трудоустройства (67,95%, или 797 человек). Еще 24,55% выпускников (288 человек) не явились к заказчику, 4,6% (54 человека) не прошли аккредитацию специалиста, 2,56% (30 человек) расторгли трудовой договор с работодателем и 0,34% (4 человека) не были трудоустроены по вине заказчика целевой подготовки, следует из отчета. В нем представители ведомства связывают «недостаточно высокий процент трудоустройства выпускников 2022 г.» с отсутствием в нормативных правовых актах 2015–2016 гг. жестких мер финансовой ответственности за неисполнение трудовых обязательств и региональной соцподдержки обучающимся. Все это позволило выпускникам расторгнуть договор о целевом обучении без возврата средств за обучение, сказано в отчете.
Сейчас, как отмечается в документе, отношения между выпускником и заказчиком целевого обучения «регулируются усовершенствованным механизмом с усиленной ответственностью за неисполнение обязательств», а также прорабатываются изменения в «Порядок приема в ординатуру», в том числе на платную форму обучения, целевиков, не трудоустроившихся после завершения обучения. Проект соответствующего приказа Минздрава 5 апреля был опубликован на портале нормативно-правовых актов, но так и не был принят.
Университеты должны отслеживать трудоустройство целевиков в течение трех лет, направляя региональным минздравам запросы и получая от заказчиков целевого обучения уведомления о расторжении договора, согласно постановлению правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении». Представители Минздрава, а также 12 медицинских вузов, в частности Сеченовского университета, Курского, Воронежского и Уральского медвузов, не ответили на запрос «Ведомостей» о результатах завершившихся 2023 или 2022 учебных годов. Представитель РНИМУ имени Н. И. Пирогова отказался от комментариев.
В 2022/23 учебном году СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России выпустил 259 целевиков в рамках программ подготовки специалитета, что составило 36% от общего числа выпускников, рассказал «Ведомостям» начальник Центра содействия трудоустройству выпускников вуза Вацлав Словицкий. Университет заключает целевые договоры с 58 регионами по направлениям лечебное дело, стоматология и педиатрия. Подтвержденная заказчиком доля целевиков, которая устроилась по целевому договору, по его словам, составила 23%.
Как рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Педиатрического университета в Санкт-Петербурге (СПбГПМУ), в 2022 г. окончили специалитет 148 целевиков, из них 66% трудоустроены в регионах, с которыми они заключили договор. Еще 24% по согласованию с заказчиками заключили договоры на обучение в ординатуре, а 10% расторгли целевые договоры. Ординатуру в 2022 г. окончили 104 целевика, из них 88% устроились на работу по целевому договору. Доля трудоустроенных по целевому договору среди выпускников вуза высока, в том числе за счет адаптационных мероприятий, пояснил представитель Педиатрического университета. Вуз организует встречи обучающихся с представителями минздравов и главными врачами больниц, направляет студентов на практику в медучреждениях региона, с которым у них заключен договор о целевом обучении. Таким образом, старшекурсники хорошо знают, куда они вернутся после завершения обучения, знакомы с коллективом, резюмировал представитель СПбГПМУ. В 2023 г. в университет по договору о целевом обучении были зачислены студенты из 31 региона.
Проблема невыполнения договоренностей существует как со стороны заказчиков – регионов и организаций, так и со стороны выпускников, говорит Словицкий. В первом случае речь идет об ощутимой разнице в заработной плате между крупными (Москва и Санкт-Петербург) и отдаленными регионами, которая может достигать 3–4 раз. Помимо этого планирование целевой подготовки студента состоит из шести лет специалитета и двух лет ординатуры. Спустя восемь лет у ряда выпускников меняется семейная ситуация – многие успевают обзавестись семьями, сменить место жительства – данные условия становятся препятствием для исполнения условий договора, пояснил он.
Молодые специалисты
В 2023 г. в отрасль здравоохранения приходят 45 000 выпускников, заявлял Мурашко 23 июня. Сколько из них врачей, ни сам министр, ни его пресс-служба не уточнили.
По мнению руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением доктора меднаук Гузель Улумбековой, привлечь целевиков в регионы можно, только обеспечив им выгодные условия: достойную оплату труда, на 50% превышающую среднюю зарплату по стране, социальное жилье, дополнительные льготы, например бесплатное лекарственное обеспечение для самого медработника и членов его семьи, бесплатные поездки на конференции и обеспечение современными профессиональными изданиями. Подобным образом, по ее словам, это будет мотивировать молодых специалистов оставаться в регионе, а принуждение, в частности распределение, не будет этому способствовать. «Пример образцового региона в этом отношении – Сахалинская область, но это обеспеченный регион», – сказала она.
Представитель СЗГМУ им. И. И. Мечникова считает, что дополнительных мер регулирования правил целевого обучения не требуется, тем более не требуется ужесточения существующих правил и условий для выпускников. Словицкий уверен, что необходимо дополнительное стимулирование специалистов достойными условиями труда и высоким уровнем зарплат, который соответствовал бы зарплатам в крупных городах.
Некоторые абитуриенты берут целевое направление «для страховки», чтобы проще было поступить, говорит представитель пресс-службы Педиатрического университета. В вузе считают, что для исключения такого сценария «порядок приема в вузы не должен предусматривать возможность отказа от зачисления в рамках целевой квоты и перехода в общий конкурс». Кроме этого на целевое обучение должны приходить мотивированные абитуриенты, поэтому необходимо уделять внимание профориентации школьников и отдавать приоритет выпускникам медицинских классов, участникам профильных олимпиад, добавил он.
В подготовке материала участвовала Татьяна Князькова