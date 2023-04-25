Количество иностранных студентов в медвузах превысило допандемийные показатели

11 мая 2022 г. Мурашко принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC, на которой также говорил о доверии к российским медицинским вузам со стороны зарубежных студентов. В 2021 г. в российских образовательных медицинских организациях обучалось 10 500 студентов из стран БРИКС, из них 240 граждан Бразилии, 9500 граждан Индии, 450 граждан Китая, 270 граждан ЮАР, говорил министр. «Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минобрнауки, чтобы уточнить данные об обучающихся на медицинских направлениях иностранных студентах к началу 2022/23 учебного года.