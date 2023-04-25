Количество иностранных студентов в медвузах превысило допандемийные показатели

Количество иностранных студентов в медвузах превысило допандемийные показателиОдной из привлекательных особенностей учебы в России является стоимость образования
В российских медицинских вузах обучаются студенты примерно из 100 стран мира, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов. «Запрос на обучение в России иностранных студентов колоссальный – практически 100 стран мира обучают студентов в России, несмотря даже на всякие политические истории, продолжают ехать, учиться. Причем даже в Донецке учатся иностранцы», – отметил министр. По словам Мурашко, российская система образования удовлетворяет запросам на подготовку современных врачей.
11 мая 2022 г. Мурашко принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC, на которой также говорил о доверии к российским медицинским вузам со стороны зарубежных студентов. В 2021 г. в российских образовательных медицинских организациях обучалось 10 500 студентов из стран БРИКС, из них 240 граждан Бразилии, 9500 граждан Индии, 450 граждан Китая, 270 граждан ЮАР, говорил министр. «Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минобрнауки, чтобы уточнить данные об обучающихся на медицинских направлениях иностранных студентах к началу 2022/23 учебного года.