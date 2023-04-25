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Количество иностранных студентов в медвузах превысило допандемийные показатели

Одной из привлекательных особенностей учебы в России является стоимость образования
Анастасия Майер Анна Киселева Егор Губернаторов
Страны-лидеры по числу студентов-медиков, обучающихся в России: Индия, Украина, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан / Алексей Мальгавко / РИА Новости

В российских медицинских вузах обучаются студенты примерно из 100 стран мира, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета студентов медицинских и фармацевтических вузов. «Запрос на обучение в России иностранных студентов колоссальный – практически 100 стран мира обучают студентов в России, несмотря даже на всякие политические истории, продолжают ехать, учиться. Причем даже в Донецке учатся иностранцы», – отметил министр. По словам Мурашко, российская система образования удовлетворяет запросам на подготовку современных врачей.

11 мая 2022 г. Мурашко принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC, на которой также говорил о доверии к российским медицинским вузам со стороны зарубежных студентов. В 2021 г. в российских образовательных медицинских организациях обучалось 10 500 студентов из стран БРИКС, из них 240 граждан Бразилии, 9500 граждан Индии, 450 граждан Китая, 270 граждан ЮАР, говорил министр. «Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минобрнауки, чтобы уточнить данные об обучающихся на медицинских направлениях иностранных студентах к началу 2022/23 учебного года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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