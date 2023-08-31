В МВД и Росгвардии рассказали о подготовке к 1 сентября

По словам Грибакина, 83% российских школ и вузов подключены к пульту централизованного наблюдения вневедомственной охраны, который в случае чрезвычайной ситуации позволит направить сигнал в правоохранительные органы. Он пояснил «Ведомостям», что в оставшихся 17% учебных заведений тоже есть тревожные кнопки, но они, как правило, передают сигнал в частные охранные организации, а те, в свою очередь, уведомляют правоохранителей или реагируют сами. Таким образом, «образовательные учреждения находятся под охраной различных структур», заверил он. Для педагогов и сотрудников частных охранных организаций перед началом учебного года также провели учения, напомнив, как действовать в случае ЧС, добавил Колесников. «Учебные тревоги» и профилактические занятия со школьниками будут проходить в течение всего года, предупредил Грибакин.