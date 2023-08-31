В МВД и Росгвардии рассказали о подготовке к 1 сентября

В МВД и Росгвардии рассказали о подготовке к 1 сентябряИзъято 5000 единиц незаконно хранящегося оружия
Более 130 000 сотрудников правоохранительных органов будут охранять общественный порядок в России 1 сентября, что на 7% (на 10 000 человек) меньше, чем в прошлогодний День знаний. Об этом сообщил журналистам начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России Станислав Колесников. Перед началом учебного года Росгвардия проверила соблюдение правил хранения оружия у более 220 000 владельцев, проживающих рядом со школами и местами проведения праздничных мероприятий. По итогам проверки более 5000 единиц гражданского оружия было изъято, заявил пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин.
Для школьников также «разработаны методички и видеоуроки о том, как вести себя в случае обнаружения беспилотника или его приближения к зданию школы», рассказал он. Их содержание Грибакин не раскрыл. Представитель пресс-службы Росгвардии также не ответил «Ведомостям» на дополнительные вопросы по существу. К 30 августа атакам беспилотников, согласно сообщениям властей, подверглись, в частности, Москва и Московская область, Рязанская, Тульская, Калужская и Орловская области, а также приграничные Псковская, Смоленская, Брянская, Курская и Белгородская области.
К обеспечению безопасности учащихся нужно подходить комплексно, задействовав в профилактических мероприятиях не только правоохранительные органы и преподавателей, но и психологов, говорит клинический психолог Ольга Серебровская. По ее словам, такие специалисты помогут научить детей справляться со стрессовыми ситуациями и помочь выработать доверие к взрослым. В случае ЧС важно, чтобы ребенок неукоснительно слушался взрослого и не предпринимал попыток самостоятельно решить проблему, пояснила она.
Кроме этого Серебровская считает, что материалы о том, как действовать в чрезвычайной ситуации, нужно адаптировать для учеников разных классов. К примеру, детям младшего школьного возраста основы безопасности стоит объяснять в игровой форме. А психологические тренинги нужны и для самих преподавателей, чтобы они в чрезвычайной ситуации тоже умели справляться с паникой, отметила эксперт.
По словам Грибакина, 83% российских школ и вузов подключены к пульту централизованного наблюдения вневедомственной охраны, который в случае чрезвычайной ситуации позволит направить сигнал в правоохранительные органы. Он пояснил «Ведомостям», что в оставшихся 17% учебных заведений тоже есть тревожные кнопки, но они, как правило, передают сигнал в частные охранные организации, а те, в свою очередь, уведомляют правоохранителей или реагируют сами. Таким образом, «образовательные учреждения находятся под охраной различных структур», заверил он. Для педагогов и сотрудников частных охранных организаций перед началом учебного года также провели учения, напомнив, как действовать в случае ЧС, добавил Колесников. «Учебные тревоги» и профилактические занятия со школьниками будут проходить в течение всего года, предупредил Грибакин.
Некоторые регионы повысят меры безопасности к 1 сентября. Например, праздничные линейки в Крыму пройдут только для учеников 1-, 9- и 11-х классов, остальные школьники отпразднуют День знаний в своих кабинетах, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Школы Белгородской области, расположенные в пределах 20-километровой приграничной полосы, в новом учебном году и вовсе смогут работать только в дистанционном формате.