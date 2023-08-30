Как власти приграничных регионов подготовились к началу нового учебного года

Как власти приграничных регионов подготовились к началу нового учебного годаВ Крыму линейки пройдут не для всех, а ряд школ Белгородской области уйдет на дистант
Власти восьми приграничных регионов, где по указу президента с 19 октября 2022 г. действует «средний уровень реагирования», – Крым, Севастополь, Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области – завершили подготовку к началу нового учебного года в школах и колледжах. «Ведомости» направили запросы в администрации восьми субъектов, чтобы выяснить, каким образом будет обеспечиваться безопасность студентов и школьников во время празднования 1 сентября.
Белгородская область на юге и западе граничит с ЛНР (с 2022 г. входит в состав России), а также с Харьковской и Сумской областями Украины. Школы региона, расположенные в пределах 20-километровой приграничной полосы, в новом учебном году смогут работать только в дистанционном формате. Об этом 14 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в VK. Все учебные заведения Грайворонского округа, города Шебекино и Краснояружского района останутся на дистанте.
Школы, которые находятся в муниципалитетах за пределами 20-километровой приграничной полосы, по его словам, будут работать по индивидуальному плану в зависимости от оперативной обстановки и особенностей учебного здания. Стандартов, на которые можно было бы опираться, не существует, написал Гладков. «Никто в России через это еще не проходил», поэтому регион создает «уникальную систему безопасности», заключил он.
Большинство школьников Крыма (с севера граничит с Херсонской и Запорожской областями, которые с 2022 г. входят в состав РФ) и Севастополя отпразднуют День знаний в своих кабинетах. Праздничные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Такие меры были приняты для «выполнения требований безопасности», пояснил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос. Он также уточнил, что при соблюдении требований безопасности школы на свое усмотрение могут увеличить число классов, для которых будет проведена линейка. Так же, по словам Аксенова, могут поступить и небольшие сельские учебные заведения.
Власти Воронежской области, граничащей с ЛНР и летом неоднократно подвергавшейся атакам беспилотников (например, 8, 13 и 27 июля), ограничатся плановыми проверками безопасности школ перед 1 сентября. Как заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы администрации города, обстановка «нормальная, безопасная и управляемая», поэтому никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет. То есть там пройдет обычная линейка, а затем начнется учеба.
Минобразования Ростовской области, граничащей на западе с ДНР и ЛНР, подготовило указ об усилении мер комплексной безопасности школ и колледжей, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы администрации региона. Он направлен на предотвращение диверсионно-террористических актов. С педагогами и учащимися проведут дополнительные инструктажи по пожарной и антитеррористической безопасности, также будет усилен контроль за соблюдением режима пропуска на территорию образовательных учреждений и общежитий.
Что такое «средний уровень реагирования»
«Средний уровень реагирования» наделяет местные органы власти полномочиями по проведению мероприятий территориальной и гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, органы власти получают полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Главы и исполнительные органы этих регионов могут усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Они могут временно отселить жителей в безопасные районы, а также ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней. У них есть право ограничивать движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.
В Курской области (на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины) и Краснодарском крае (через Керченский пролив граничит с Крымом) для педагогов и представителей охраны 29 и 30 августа пройдут всероссийские учения по безопасности. На учениях проверят системы оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами. Об иных мерах не сообщалось.
Проблема безопасности школьников существует не только в приграничных регионах, напомнил «Ведомостям» зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Около трех месяцев назад депутаты с участием представителей МВД, МЧС и Росгвардии выработали и направили рекомендации по усилению мер безопасности во все учебные заведения страны. В частности, они касаются единых требований к частным охранным организациям, сотрудничающим со школами.
В марте глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в свою очередь, предложил ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ, который будет обязательным для исполнения во всех учебных заведениях страны. По его словам, стандарт уже находится в разработке, он должен быть не только на уровне нормативно-правового акта, но и закона.