Как власти приграничных регионов подготовились к началу нового учебного года

Большинство школьников Крыма (с севера граничит с Херсонской и Запорожской областями, которые с 2022 г. входят в состав РФ) и Севастополя отпразднуют День знаний в своих кабинетах. Праздничные линейки 1 сентября пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Такие меры были приняты для «выполнения требований безопасности», пояснил и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос. Он также уточнил, что при соблюдении требований безопасности школы на свое усмотрение могут увеличить число классов, для которых будет проведена линейка. Так же, по словам Аксенова, могут поступить и небольшие сельские учебные заведения.