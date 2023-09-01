Программа реконструкции московских школ займет до 10 лет

По ее словам, проект будет реализовываться по аналогии со столичной программой капитального ремонта поликлиник. Он пройдет в два этапа, их точные сроки пока неизвестны, но Ракова пояснила, что в следующем году на первом этапе будет отремонтировано 50 школ. А на пиковой проектной мощности будет ремонтироваться около 100 школ. Всего же, как следует из данных на сайте мэра, программа может охватить около 1000 учебных зданий из имеющихся 4000 – именно столько объектов «морально устарело». «Многие объекты были созданы еще в советское время», – пояснила Ракова. По ее словам, после реконструкции у школьников появятся «современные пространства».