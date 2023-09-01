Программа реконструкции московских школ займет до 10 лет

Программа реконструкции московских школ займет до 10 летОна может затронуть четверть всех учебных зданий и обойтись в сумму от 100 млрд рублей
Одна из самых масштабных программ по реконструкции в столице, анонсированная мэром Москвы Сергеем Собяниным и предусматривающая капитальный ремонт школ, начнется в 2024 г. и займет от семи до десяти лет. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной началу нового учебного года.
По ее словам, проект будет реализовываться по аналогии со столичной программой капитального ремонта поликлиник. Он пройдет в два этапа, их точные сроки пока неизвестны, но Ракова пояснила, что в следующем году на первом этапе будет отремонтировано 50 школ. А на пиковой проектной мощности будет ремонтироваться около 100 школ. Всего же, как следует из данных на сайте мэра, программа может охватить около 1000 учебных зданий из имеющихся 4000 – именно столько объектов «морально устарело». «Многие объекты были созданы еще в советское время», – пояснила Ракова. По ее словам, после реконструкции у школьников появятся «современные пространства».
Необходимый размер финансирования проекта по реконструкции школ очень сложно оценить, так как существует большое количество факторов, влияющих на конечную стоимость, и в первую очередь это состояние конкретного здания, а оно может отличаться от объекта к объекту, сказал «Ведомостям» партнер консалтинговой компании Nikoliers Игорь Темнышев. Тем не менее, по самым грубым подсчетам, минимальный объем инвестиций по текущим ценам составляет от 100 млрд руб. без учета изменений конструктивных решений каждого конкретного здания и без учета инфляции (расчет сделан для 1000 зданий), оценил он.
Число московских школьников за последние пять лет выросло на 15,6%, достигнув по итогам прошлого года 1,2 млн, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ее ведет Росстат). Помимо реконструкций учебных зданий московская мэрия строит новые школы. В 2011–2022 гг. в столице появилось 156 новых школьных зданий, говорится на сайте мэра. К 1 сентября 2023 г. – еще 12 новых школ. На Московском урбанистическом форуме 29 августа Собянин объявил о строительстве 160 новых зданий образовательных учреждений в течение двух следующих лет.
Программа модернизации поликлиник реализуется в Москве с 2020 г., она выполнена на 40% и завершится через два года. Капитальный ремонт поликлиник предусматривает обновление фасадов зданий, внутренних интерьеров, оборудование помещений современной мебелью, использование принципов зонирования пространства (например, более востребованные кабинеты врачей располагают на нижних этажах). После реконструкции открылось 39 взрослых, 38 детских и три детско-взрослых поликлиники в 62 районах столицы. Всего проект затронул более 200 поликлиник, что составляет почти половину амбулаторного фонда города.
Во время ремонта поликлиник медицинская помощь прикрепленным к ней пациентам оказывается в другом здании, как правило, в ближайшем медучреждении. Если в программе по модернизации школ будет использован аналогичный принцип, детям в любом случае придется менять маршрут до школы и, вероятно, увеличить число переходов через дорогу, сказал «Ведомостям» эксперт в сфере школьного образования Леонид Перлов. Он считает, что компенсирующие школы, куда перенаправят учащихся из ремонтируемых учебных заведений, какое-то время будут переполнены. По его оценкам, при планируемых объемах по реконструкции 50–100 зданий в год количества открывающихся школ может просто не хватить для комфортного размещения всех учеников.
«Ведомости» направили запросы представителю Раковой, а также в столичные департамент образования и комплекс градостроительной политики и строительства. Представитель последнего сообщил, что программа реновации школ находится вне компетенции ведомства.