Депутаты хотят сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентября

Если такая инициатива будет принята, то средства на нее должны будут выделяться из федерального, а не регионального бюджета, считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, многие бюджеты субъектов и так «перегружены» и имеют кредиторскую задолженность. «Здесь сразу возникает вопрос: всем ли школьникам предоставлять эту помощь или только начальной школе? Это все зависит от возможностей бюджета: в этом году это уже невозможно выполнить», – уверена она. Чтобы такая инициатива была принята, нужна более четкая проработка источников финансирования: будет ли ради этого проведена реструктуризация бюджета или средства можно будет возместить из фонда национального благосостояния, добавила Абанкина.