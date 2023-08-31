Депутаты хотят сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентября

Депутаты хотят сделать ежегодными выплаты родителям школьников к 1 сентябряБолее 250 млрд рублей на эти цели они предлагают взять из фонда национального благосостояния
Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к началу нового учебного года. Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в РФ, сейчас он равен 13 944 руб. Соответствующий законопроект был весен в Госдуму 30 августа депутатами Ярославом Ниловым, Алексеем Диденко, Сергеем Леоновым, Дмитрием Свищевым и др. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 г.
По оценкам законодателей из ЛДПР, число школьников в следующем году составит 17,5 млн человек. Дополнительные расходы федерального бюджета на выплаты могут достичь 255 млрд руб. ежегодно, если за ними обратятся все имеющие на это право родители, опекуны или попечители, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Депутаты предлагают учесть эту сумму при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 г. и 2026 г., а источником расходов сделать фонд национального благосостояния (ФНБ).
Проект федерального закона предполагает выплату родителям или законным представителям детей возрасте от 6 до 18 лет один раз в год. Аналогичные условия устанавливаются для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, либо для их представителей. Выплаты положены на каждого ребенка и будут осуществляться через Фонд пенсионного и социального страхования в период с августа по декабрь, следует из текста документа. Дети должны иметь российское гражданство и проживать в России, отмечается в нем.
Разработка законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, обусловлена текущими экономическими условиями – девальвацией рубля, ростом цен и падением доходов родителей, а также их просьбами продолжить выплаты к началу учебного года. В 2021 г. на фоне сокращения расходов россиян в период самоизоляции из-за коронавируса президент Владимир Путин указом от 2 июля того же года № 396 установил единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка для всех семей с детьми школьного возраста.
В пояснительной записке к внесенному законопроекту также сказано, что размер прожиточного минимума в РФ для детей, по данным Минтруда, в следующем году может составить 14 598 руб. По мнению депутатов, их законодательная инициатива «станет действенной поддержкой семей в процессе сбора детей в школу». В апреле 2021 г. группа депутатов ЛДПР практически в том же составе вносила в Госдуму аналогичный законопроект. Рассмотрение документа сперва было перенесено на 2022 г., а в начале 2023 г. его отклонили – по какой причине, не уточняется.
Отдельные регионы частично компенсируют многодетным семьям затраты на подготовку детей к школе. Например, в Москве семье с 10 детьми в этом году ко Дню знаний положено 37 873 руб. В Подмосковье многодетные семьи могут получить по 3000 руб. на школьную форму для каждого ребенка.
По данным ВЦИОМа, дети школьного возраста есть у 49% респондентов. Траты россиян на подготовку ребенка к школе в 2023 г. выросли почти на треть (30%) по сравнению с прошлым годом, составив 43 029 руб., следует из результатов августовского исследования ВЦИОМа. Главной статьей расходов стала школьная одежда. На нее родители в среднем потратили 20 414 руб. на одного ребенка, что на 23% больше, чем в 2022 г.
К другим выросшим статьям расходов респонденты отнесли учебно-методические материалы (+40%, около 5000 руб.), подарки учителям на 1 сентября (+36%, 2113 руб.). Кроме этого 3361 руб. (+63%) родители потратили на взносы по договоренности с администрацией школы, сумма добровольных взносов составила 3873 руб. (+45%), следует из результатов опроса.
Социальная ориентированность средств, которые депутаты хотят направить на выплаты всем родителям школьников, верная, сказал «Ведомостям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Тем не менее данный подход несколько отходит от принципа адресности социальной помощи – т. е. помощи только тем, кто действительно в ней нуждается, при ограниченности финансовых ресурсов, сказал он. Кроме этого прожиточный минимум для детей может отличаться в зависимости от региона, продолжил он. Например, при единовременной выплате в 10 000 руб. в 2021 г. Магаданской области пришлось дополнить эту сумму региональной надбавкой, так как она была слишком мала для данного региона, сказал Климанов.
Если такая инициатива будет принята, то средства на нее должны будут выделяться из федерального, а не регионального бюджета, считает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, многие бюджеты субъектов и так «перегружены» и имеют кредиторскую задолженность. «Здесь сразу возникает вопрос: всем ли школьникам предоставлять эту помощь или только начальной школе? Это все зависит от возможностей бюджета: в этом году это уже невозможно выполнить», – уверена она. Чтобы такая инициатива была принята, нужна более четкая проработка источников финансирования: будет ли ради этого проведена реструктуризация бюджета или средства можно будет возместить из фонда национального благосостояния, добавила Абанкина.
«Ведомости» направили запросы в Минтруд. По словам представителя пресс-службы Минфина, законопроект еще не поступал на рассмотрение в ведомство, комментировать его он не стал.