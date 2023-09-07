Дума готовит программу переподготовки ветеранов спецоперации для преподавания в школах

Дума готовит программу переподготовки ветеранов спецоперации для преподавания в школахВоенные получат знания в области детской психологии и педагогики
Ветераны специальной военной операции и участники боевых действий смогут преподавать в школах новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» после переподготовки на базе Государственного университета просвещения (ГУП). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании в рамках всероссийского педагогического форума «Память священна».
«На базе ГУП в этом году создан центр переподготовки педагогов – ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины», – отметил Кравцов.
По словам министра, в этом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который реализовывается в рамках ОБЖ. Апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его станут преподавать со следующего учебного года, добавил он.
30 июня Кравцов сообщил, что в рамках предмета школьники получат знания о том, «какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших ВС». Школьников познакомят с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба». Глава ведомства особо отметил, что нагрузка на школьников не увеличится – останется прежним количество часов.
И. о. ректора ГУП Ирина Кокоева рассказала «Ведомостям», что на базе университета с 1 сентября работает центр военно-патриотического воспитания «Вершина». Одно из направлений работы центра – повышение квалификации и переподготовка ветеранов спецоперации как руководителей военно-патриотических клубов и учителей предмета «Основы безопасности и защиты Родины». «Планируется набор пилотной группы по данному направлению. Информация об условиях и критериях набора будет размещена на официальном сайте университета в ближайшее время», – добавила она.
Обучение для ветеранов спецоперации будет бесплатным, сообщила «Ведомостям» глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, программа в центре подготовки поможет ветеранам, у которых нет необходимых знаний в области детской психологии или педагогики. Депутат также напомнила, что инициативу по созданию центра предложил комитет по просвещению. «Вместе с комитетом Госдумы по обороне мы формируем рабочую группу по вопросу преподавания данного предмета. И, конечно, примем непосредственное участие в процессе подготовки и образовательной программы, и учителей, и материально-технической базы для таких уроков», – добавила она.
Все люди вне зависимости от участия в спецоперации должны проходить специальные психологические тесты для допуска к работе с детьми, считает клинический психолог Илья Гавин. «Проведение проверки для любой категории людей в работе с детьми – это хорошая практика. Люди бывают разные, в том числе с ПТСР [посттравматическое стрессовое расстройство]», – указал эксперт.
Согласно действующему приказу Минздрава № 342н, все педагогические работники с 1 сентября 2022 г. обязаны пройти психиатрическое освидетельствование для допуска к работе с детьми. Ранее учителя обязывались только проходить ежегодный медицинский осмотр, а также осмотр при приеме на работу. Работники учебно-воспитательных учреждений и до 2022 г. проходили психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет.
По словам Гавина, сроки восстановления от ПТСР и возвращения к повседневной жизни напрямую зависят от степени тяжести расстройства, потому что оно также может сопровождаться появлением зависимостей. «Срок реабилитации может варьироваться от трех месяцев до года. Протокол лечения ПТСР также включает в себя 10–15 сессий работы с психологом раз в неделю», – заключил Гавин.
В подготовке статьи участвовала Анна Киселева