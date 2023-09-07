Дума готовит программу переподготовки ветеранов спецоперации для преподавания в школах

Обучение для ветеранов спецоперации будет бесплатным, сообщила «Ведомостям» глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, программа в центре подготовки поможет ветеранам, у которых нет необходимых знаний в области детской психологии или педагогики. Депутат также напомнила, что инициативу по созданию центра предложил комитет по просвещению. «Вместе с комитетом Госдумы по обороне мы формируем рабочую группу по вопросу преподавания данного предмета. И, конечно, примем непосредственное участие в процессе подготовки и образовательной программы, и учителей, и материально-технической базы для таких уроков», – добавила она.