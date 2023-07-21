Ветеранов спецоперации привлекут к военно-патриотическому воспитанию молодежи

Ветеранов спецоперации привлекут к военно-патриотическому воспитанию молодежиПервый форум прошел под девизом «Справедливость. Забота. Уважение»
Первый форум участников специальной военной операции прошел под девизом «Справедливость. Забота. Уважение». Мероприятие с участием представителей «Юнармии», «Бессмертного полка», общества «Знание», «Волонтеров победы», ветеранских организаций, героев боевых действий и др. прошло 20 июля в столичном Музее Победы. Организатором форума стал фонд «Защитники Отечества», о создании которого 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин (соответствующий указ он подписал 3 апреля, 11 мая правительство утвердило устав организации).
Пленарную сессию открыли приветственной телеграммой Путина к участникам. Ее зачитал секретарь набсовета фонда, начальник управления президента по общественным проектам (УОП) Сергей Новиков. «Очень важно, – начал он, – что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия».
По словам самого Новикова, Россия сейчас ведет три войны: на линии фронта, экономическую – в рамках борьбы с санкционным давлением и идеологическую – «за умы молодежи». Последней и посвящен форум. Воспитание может строиться только на примерах, говорит начальник УОП: «А кто же может быть лучшим примером, чем уважаемые товарищи, вы, которые на себе прошли все тяжести этого противостояния со злом». «Защитники Отечества» сегодня, по словам кремлевского чиновника, начинают формировать программу «патриотического воспитания силами участников боевых действий, ветеранов специальной военной операции».
Работу фонда в Кремле курирует первого заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он, по словам источников «Ведомостей», был среди главных инициаторов создания организации по поддержке ветеранов в форме АНО (а не, к примеру, федерального агентства). Такой формат работы, по словам собеседников «Ведомостей», знакомых с работой «Защитников Отечества», дает возможность более активно вовлекать людей в работу и в некоторой степени расширяет функционал самого фонда.
«Защитники Отечества», работающие со всеми запросами участников спецоперации, включая медицинскую и социальную реабилитацию, сосредоточатся на вовлечении ветеранов в патриотическое воспитание молодежи, сообщила председатель правления фонда Анна Цивилева. «Именно защитники Отечества знают и понимают, что означает служение своей стране и сохранение ее истории и традиций, что такое чувство плеча, взаимовыручка, чувство веры, дружба, преданность, надежда, любовь», – перечислила она.
Работа по военно-патриотическому воспитанию в школах, колледжах и вузах нуждается в участии ветеранов, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. «Мы понимаем, что поколение ветеранов Великой Отечественной войны уходит, но на смену им приходят ветераны специальной военной операции и других военных кампаний – чеченской войны, Афганистана и многих-многих, к сожалению, других», – заявил он, предложив ветеранам украинской операции принимать участие в «Разговорах о важном» в российских школах.
Минпросвещения совместно с Минобороны, по его словам, также готовят программу патриотической допризывной подготовки молодежи. Она будет включать школьную и внеучебную части, пояснил «Ведомостям» Бугаев в кулуарах форума. А вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости создания единого регионального стандарта увековечивания памяти участников спецоперации. Эту работу она предложила организовать совместно с Минкультуры и «Защитниками Отечества». По словам Кузнецовой, сейчас депутаты работают над введением во всех регионах единого стандарта помощи участникам спецоперации, насчитывающего 20 мероприятий
Кроме того, об уже созданной в мае 2023 г. Ассоциации ветеранов СВО на форуме рассказал председатель ее координационного совета, генерал-полковник Сергей Макаров. Ее учредителями выступили шесть крупнейших ветеранских организаций России, сообщил он. Главной целью организации стала консолидация участников спецоперации для защиты их прав, вовлечение в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание молодежи.
Более 90 000 обращений
поступило в филиалы фонда с 1 июля, на сегодняшний день есть решения по 65 000 обращений, рассказала Цивилева. Чаще всего обращаются по поводу получения статуса ветерана боевых действий
«Необходимо, чтобы у всех, кто принимал участие в боевых действиях, всех, кто вернулся из зоны специальной военной операции, было общее понимание, что есть немало сфер, где при должной активности можно не только найти себе применение или реализовать свои возможности, но чувствовать себя востребованным не только в семье, а со стороны общественных институтов и государства в целом. Вы очень нужны нашему обществу», – сказал Макаров.
В 2023 г. ассоциация планирует сосредоточиться на четырех направлениях. Она займется сбором и распространением по всей стране лучших практик, знаний и технологий в области реабилитации, созданием сообществ ветеранов, сохранением памяти о подвигах участников спецоперации и формированием клубных сообществ ветеранов. Для этого, по его словам, организация будет сотрудничать с Минобороны, Минздравом, Минобрнауки, фондом «Защитники Отечества», Олимпийским и Паралимпийским комитетами, а также с представителями духовенства.
Если ветераны через свой пример транслируют, что служить Родине – это хорошо, то их вовлечение в патриотическое воспитание способно помочь выиграть идеологическую войну за умы молодежи, считает политолог Александр Немцев. Включение их в патриотическое воспитание решает сразу две задачи: участники боевых действий несут правильные для молодежи смыслы, а также чувствуют себя поддержанными государством, «чувствуют себя героями», пояснил Немцев. Для вернувшихся из зоны боевых действий мужчин это важно. «Очевидно и то, что среди официальных доверенных Владимира Путина на выборах будут ветераны специальной военной операции», – добавил политолог.
Включение участников спецоперации в процесс патриотического воспитания позволит власти донести основные смыслы, думает социолог Денис Волков. Социологическая группа, состоящая из участников спецоперации, их родственников и близких знакомых, довольно велика, отмечает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман. По оценкам Волкова, около четверти населения страны относится к категории активно симпатизирующих участникам спецоперации – это те, кто сам жертвовал деньги или собирал вещи для отправки во фронтовую зону. Позитивно же к ветеранам относится абсолютное большинство жителей страны, сказал Волков.