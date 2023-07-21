Ветеранов спецоперации привлекут к военно-патриотическому воспитанию молодежи

«Необходимо, чтобы у всех, кто принимал участие в боевых действиях, всех, кто вернулся из зоны специальной военной операции, было общее понимание, что есть немало сфер, где при должной активности можно не только найти себе применение или реализовать свои возможности, но чувствовать себя востребованным не только в семье, а со стороны общественных институтов и государства в целом. Вы очень нужны нашему обществу», – сказал Макаров.