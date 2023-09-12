Бывшего чиновника Россельхознадзора осудили за взятку и совращение несовершеннолетней

В апреле 2020 г. Горгадзе рассказал о деле в радиоэфире передачи «СоловьевLive» на «Вести FM», после чего расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, а Натаров был отстранен от должности. Об этом после публичных обвинений просил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который направил соответствующее письмо на имя руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева. В июне 2020 г. Натаров был задержан, но тогда суд не стал отправлять его в СИЗО.