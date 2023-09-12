Бывшего чиновника Россельхознадзора осудили за взятку и совращение несовершеннолетней

Бывшего чиновника Россельхознадзора осудили за взятку и совращение несовершеннолетнейРанее у подсудимого конфисковали деньги и имущество на сумму 400 млн рублей
Савеловский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Натарова, 44-летнего экс-помощника руководителя Россельхознадзора, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и двум эпизодам совращения несовершеннолетних (ст. 135 УК), сообщили «Ведомостям» в прокуратуре Москвы. Подсудимого взяли под стражу в зале суда, ранее он находился под домашним арестом.
Расследование началось с обращения в правоохранительные органы знакомых Натарова, которые еще в 2019 г. обвинили мужчину в приставании к их несовершеннолетней дочери, рассказал «Ведомостям» адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы потерпевшей стороны. По его словам, первый эпизод домогательств сексуального характера со стороны Натарова относится к 2015 г., когда пострадавшей девочке было всего 13 лет.
К тому времени и до апреля 2020 г. Натаров занимал должность помощника директора Россельхознадзора Сергея Данкверта и был вхож в семью предпринимателя – гендиректора одной из крупных компаний, работающих в сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, прежде чем стать помощником Данкверта, Натаров работал начальником отдела материально-технического обеспечения ведомства.
По словам Горгадзе, правоохранительные органы завели уголовное дело лишь спустя год после обращения к ним родителей пострадавшей – в марте 2020 г. Но сначала только по факту домогательств, а не в отношении конкретного подозреваемого.
В апреле 2020 г. Горгадзе рассказал о деле в радиоэфире передачи «СоловьевLive» на «Вести FM», после чего расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин, а Натаров был отстранен от должности. Об этом после публичных обвинений просил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который направил соответствующее письмо на имя руководителя Минсельхоза Дмитрия Патрушева. В июне 2020 г. Натаров был задержан, но тогда суд не стал отправлять его в СИЗО.
Уже во время расследования о домогательствах сотрудники СК выдвинули Натарову новое обвинение. По версии следствия, на протяжении более чем 10 лет, в период с ноября 2008 г. по декабрь 2018 г., Натаров получил более 9 млн руб. в виде взяток за покровительство отцу потерпевшей девушки. Еще до приговора суд по иску прокуратуры конфисковал имущество и накопления Натарова на сумму 400 млн руб., признав их результатом необоснованного обогащения.
Комментируя приговор, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал Натарова «доверенным лицом» Данкверта и похвалил «настойчивость защитника потерпевших» Горгадзе. Также Хинштейн пожелал Натарову «попытаться стать хорошим человеком» за тот период, что ему предстоит провести в колонии строгого режима. «Ведомости» направили в Россельхознадзор запрос с просьбой прокомментировать высказывания в адрес руководителя федерального агентства.
В подготовке статьи участвовал Алексей Полухин