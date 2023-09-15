Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, в свою очередь, сказал «Ведомостям», что на стройках давно созданы места для хранения и употребления пищи. Кроме этого за рабочими условиями мигрантов «тщательно следит» Роспотребнадзор, добавил он. По его мнению, подобные случаи могут возникать, если недобросовестные работодатели не заботятся о создании точек питания для своих сотрудников.