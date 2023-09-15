Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов

Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантовИм не хватает площадок для питания на рабочих местах, сказано в письме
Региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать своих сотрудников – трудовых мигрантов местами для питания. Такое обращение узбекская диаспора в Москве 11 сентября направила председателю партии «Единая Россия», заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, а также направили запрос представителю Медведева.
Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» сообщил, что письмо пока не поступало. Медведев с начала 2022 г. возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики.
В обращении говорится о распространяемых в социальных сетях видеороликах, на которых трудовые мигранты, работающие на строительных площадках, массово проводят обеденное время вне рабочей территории. Отсутствие мест для питания «создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан Российской Федерации», сказано в письме.
Одной из причин обращения узбекской диаспоры мог стать видеоматериал с участием человека в форме правоохранительных органов и обедающих на улице строителей, который предположительно сделан в Санкт-Петербурге. В этом ролике человек в форме пинает ногами коробки с выпечкой, высыпая еду на землю. Точная дата создания видеоролика неизвестна, распространяться в социальных сетях он начал в конце августа 2023 г.
По мнению вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова, в данном видеоматериале сотрудник правоохранительного органа мог превысить должностные полномочия – как в ситуации с незаконной торговлей (когда сотрудник вправе только изъять предмет торговли), так и без таковой. «Применительно к этой ситуации возможна только дисциплинарная ответственность сотрудника: замечание, выговор, строгий выговор», – считает Кузнецов. «Ведомости» направили запросы в МВД России и Главное управление МВД по Санкт-Петербургу.
По мнению главы узбекской диаспоры Бахрома Исмаилова, создание условий для питания на рабочих объектах в том числе ликвидирует причину возникновения стихийных уличных торговых точек, где строители могут приобрести продукты.
Если характер работы позволяет предоставлять сотрудникам перерыв для отдыха и обеда (ст. 108 ТК РФ), работодатель не обязан создавать для работников условия для приема пищи на своей территории, сказал «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Исключение составляют случаи, когда характер работы не позволяет предоставить такой перерыв. Перечень этих работ предусматривается в Правилах внутреннего трудового распорядка, уточнил Климов.
Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, в свою очередь, сказал «Ведомостям», что на стройках давно созданы места для хранения и употребления пищи. Кроме этого за рабочими условиями мигрантов «тщательно следит» Роспотребнадзор, добавил он. По его мнению, подобные случаи могут возникать, если недобросовестные работодатели не заботятся о создании точек питания для своих сотрудников.