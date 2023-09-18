Школьное образование ждет масштабная диджитализация с искусственным интеллектом

Школьное образование ждет масштабная диджитализация с искусственным интеллектомШкола как общественный институт все равно не должна быть исключена из жизни детей, считают эксперты
Школьное образование в ближайшие годы может ждать масштабная диджитализация в привязке к новым технологиям искусственного интеллекта и построение глобальной образовательной цифровой инфраструктуры. К такому выводу приходят эксперты Института образования НИУ ВШЭ в своем обзоре наиболее актуальных трендов в развитии образования в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» НИУ ВШЭ программы «Приоритет 2030» (имеется в распоряжении «Ведомостей»).
Исследователи предполагают, что диджитализация образования в будущем значительно снизит роль школы как социального института, потому что фактически перейдет в цифровой формат. При этом в ближайшее десятилетие этот сценарий не может быть реализован, обращают внимание в ВШЭ. Значимым трендом и вызовом для системы образования, по мнению экспертов, стало появление ИИ, облачных хранилищ больших данных. В ВШЭ считают, что это сделает устаревшими определенные форматы обучения.
Уже сейчас ИИ используется для оптимизации обучения на платформах онлайн-курсов, создаются чат-боты – репетиторы и чат-боты, способные написать научный текст. «ИИ будет использоваться в расширении доступности образования при потребности в переподготовке, наставничестве, персонализации обучения, автоматизации административных задач, оценке работ, разработке новых методических продуктов», – отмечается в докладе. Мировой рынок образовательных продуктов на основе ИИ растет – по прогнозам Международной финансовой корпорации, он достигнет $10 млрд к 2026 г., ожидаемый рост составит 45,1% с 2019 г.
Один из главных рисков цифровизации в образовании – это рост образовательного неравенства из-за неравенства в доступе к цифровым технологиям. Развитие технологий, с одной стороны, поможет сформировать адаптированные под конкретного потребителя продукты, но с другой – приведет к необходимости изменения содержания образования и методик преподавания. Несмотря на общее увеличение доступа населения к образованию, высокий уровень образовательного неравенства по-прежнему будет сохраняться, заключили исследователи.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев считает, что в случае России необходимо учитывать специфику национального контекста и актуальные вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественное образование. Среди них – необходимость обеспечения технологической независимости в условиях санкционного давления, переориентация на новые рынки международного сотрудничества в образовательной и научной сфере, добавил он.
Сама по себе цифровизация не является полным аналогом и полной заменой системы образования – просто потому, что это инструмент, считает руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко. По его словам, она служит дополнением к процессу обучения, позволяя педагогам повысить его качество. «Технологии развиваются быстрее, чем нормативная база по их использованию. С учетом высокой степени формализации процессов обучения можно предположить, что какие-то инструменты не будут оценены по достоинству, будут внедряться очень медленно или даже попадут под запрет», – указал он. Скрипниченко отмечает, что диджитализация в образовании должна проходить по двум направлениям – развитие продуктовой базы и подходов. Последнее включает в себя формирование законодательной базы, переобучение тех, кто преподает, чтобы использовать новые инструменты должным образом, заключил он.
Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева указывает, что роль школ многогранна и не ограничивается только образовательным процессом. Поэтому школа как институция не может быть исключена из жизни общества. «Существующий тренд диджитализации не должен считаться угрозой существованию образовательных структур. Уже сегодня многие практики, в том числе на уровне начального и среднего образования, реализуются на базе разнообразных онлайн-платформ», – подчеркивает она. Директор направления облачных решений «Edgeцентра» Глеб Сердитых добавил, что бесконтрольное и повсеместное привлечение ИИ приведет к замещению навыков критического мышления, анализа и поиска информации.