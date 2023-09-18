Школьное образование ждет масштабная диджитализация с искусственным интеллектом

Сама по себе цифровизация не является полным аналогом и полной заменой системы образования – просто потому, что это инструмент, считает руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко. По его словам, она служит дополнением к процессу обучения, позволяя педагогам повысить его качество. «Технологии развиваются быстрее, чем нормативная база по их использованию. С учетом высокой степени формализации процессов обучения можно предположить, что какие-то инструменты не будут оценены по достоинству, будут внедряться очень медленно или даже попадут под запрет», – указал он. Скрипниченко отмечает, что диджитализация в образовании должна проходить по двум направлениям – развитие продуктовой базы и подходов. Последнее включает в себя формирование законодательной базы, переобучение тех, кто преподает, чтобы использовать новые инструменты должным образом, заключил он.