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Обучение детей в онлайне впервые стало лидером edtech-сегмента по размеру выручки

Причинами считаются нежелание родителей экономить на будущем детей, рост госфинансирования и сезонность
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Детский сегмент топ-100 российских edtech-компаний во II квартале 2023 г. составил 8,3 млрд руб. Он впервые за весь период оценки (с 2020 г.) обошел по размеру выручки прежнего лидера – дополнительное профессиональное образование (ДПО), который заработал 8,1 млрд руб. Эти данные приводятся в отчете исследовательского агентства Smart Ranking (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Совокупная выручка всех edtech-компаний из топ-100 (также включает сегменты бизнес-образования, иностранных языков, мягких навыков и т. д.) за апрель – июнь составила 25,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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