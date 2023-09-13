Обучение детей в онлайне впервые стало лидером edtech-сегмента по размеру выручки

Детский сегмент топ-100 российских edtech-компаний во II квартале 2023 г. составил 8,3 млрд руб. Он впервые за весь период оценки (с 2020 г.) обошел по размеру выручки прежнего лидера – дополнительное профессиональное образование (ДПО), который заработал 8,1 млрд руб. Эти данные приводятся в отчете исследовательского агентства Smart Ranking (есть в распоряжении «Ведомостей»).