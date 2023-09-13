Обучение детей в онлайне впервые стало лидером edtech-сегмента по размеру выручки

Обучение детей в онлайне впервые стало лидером edtech-сегмента по размеру выручкиПричинами считаются нежелание родителей экономить на будущем детей, рост госфинансирования и сезонность
Детский сегмент топ-100 российских edtech-компаний во II квартале 2023 г. составил 8,3 млрд руб. Он впервые за весь период оценки (с 2020 г.) обошел по размеру выручки прежнего лидера – дополнительное профессиональное образование (ДПО), который заработал 8,1 млрд руб. Эти данные приводятся в отчете исследовательского агентства Smart Ranking (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Совокупная выручка всех edtech-компаний из топ-100 (также включает сегменты бизнес-образования, иностранных языков, мягких навыков и т. д.) за апрель – июнь составила 25,4 млрд руб.
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