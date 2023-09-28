Медотходы будут утилизировать по новой методике

Медотходы будут утилизировать по новой методикеСамые безопасные будут вывозить региональные операторы, а наиболее опасными займутся на федеральном уровне
Думский комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о медицинских отходах. Проектом предлагается передать эпидемиологически безопасные отходы (класс А) региональным операторам по обращению с мусором, а токсикологически опасные отходы (класс Г) – федеральному оператору по утилизации отходов.
Отходы класса А не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), работа с ними не регулируется законом, поэтому их не могут вывозить региональные операторы ТКО, а также специализированные операторы по медицинским отходам. Сейчас, чтобы утилизировать отходы класса А, медорганизации обязаны заключить договор с компанией, которая забирает такие отходы и утилизирует их на тех же полигонах ТБО. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности. «78 регионов уже сегодня заключают договоры с регоператорами <...> без принятия закона. Народная тропа протоптана, давайте теперь туда положим асфальт», – сказал зампред комитета по экологии Александр Коган на заседании.
Тарифы, которые установит регоператор, будут соразмерны той плате, которую сейчас в среднем платят по контракту, предполагают депутаты.
Авторами законопроекта выступили, в частности, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, зампред комитета по экологии Жанна Рябцева, Коган, член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев. «Лишь незначительная доля медотходов удаляется на специально предназначенных для этих целей объектах, основная масса попадает на объекты обращения с отходами производства и потребления, несмотря на то что обращение с медицинскими отходами на указанных объектах не регламентировано законодательством», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Когана, еще в 2022 г. была создана рабочая группа по совершенствованию законодательства при обращении с медотходами. Она столкнулась с отсутствием точных данных об объеме этих отходов: информация ведомств разнилась от 600 000 т до 5 млн т по России. Рабочая группа исследовала 5466 больниц. Согласно полученным результатам, сейчас по российским больницам, принявшим участие в исследовании, более 3 млн т медицинских отходов.
Также авторы законопроекта хотят создать специальный реестр операторов по обращению с медотходами на основании заключений, выдаваемых Роспотребнадзором. Медучреждения смогут заключить договор только с теми организациями, которые вошли в этот реестр. Минэкономразвития, в свою очередь, посчитало, что такая инициатива будет создавать дополнительные барьеры, они настаивали на том, чтобы была создана система уведомительного характера. «Ко второму чтению мы с ними эту историю докрутим», – пообещал Коган.
Еще одно нововведение заключается в создании системы учета оборота медицинских отходов, которая также будет находиться в ведении надзорной службы. «Мы пытались найти, как они учитываются: кто-то понимает, что дальше происходит [после их передачи по договору]? Смело вам могу доложить: никто не понимает, что происходит с медотходами», – поделился с коллегами Коган. В будущем будут выдаваться талоны: пока отходы полностью не будут обезврежены, можно будет прослеживать их ход через электронную систему ФГИС.
Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий напомнил, что, несмотря на положительный отзыв правительства, необходимо будет доработать их замечания ко второму чтению. Например, он обратил внимание на то, что, скорее всего, потребуются дополнительные расходы для создания необходимой инфраструктуры и обеспечения дополнительных мощностей: в период с 2024 по 2030 г. понадобится порядка 7,7 млрд руб. Если такие расходы будут, то необходимо будет увеличивать финансирование федерального проекта комплексной системы обращения с ТКО. «В случае если этого не произойдет, то тарифы вырастут и эти деньги будут изыматься системой ОМС, а это уже вопросы доступности и качества медпомощи», – пояснил Плутницкий.
Что такое медотходы класса А и класса Г
Медотходы класса А, которых сейчас три четверти, не подлежат сжиганию на специальных установках. К ним относятся, например, использованные средства гигиены из неинфекционных отделений (одноразовые маски, хозяйственные перчатки), мусор с дворовых территорий поликлиник, пищевые отходы столовых, халаты одноразового пользования. Эти отходы упаковывают в пакеты и маркируют о принадлежности к классу А. Их вывозят на полигон ТКО или доставляют утилизаторам для сжигания.
Отходы класса Г (токсикологически опасные отходы, приближенные по составу к промышленным) представляют большую опасность для здоровья человека и окружающей среды. К классу Г относятся, например, непригодные лекарственные средства, ртутьсодержащие приборы, дезинфицирующие вещества, не подлежащие использованию, сырьевые отходы фармпромышленности, остатки биомедицинских клеточных продуктов, продукты генной инженерии. Они составляют 1,3% от общего количества отходов, «Росатом» уже подтвердил, что они готовы взяться за работу.
«Основная проблема в утилизации медотходов заключается в том, что бывают случаи, когда компания получает лицензию на этот вид деятельности, заключает договор с медорганизацией и потом, забрав опасные отходы, не утилизирует их по всем правилам, а попросту где-то выбрасывает», – сказала «Ведомостям» ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева.
Работать с опасными отходами очень дорого, пояснила директор Института экономики здравоохранения НИИ ВШЭ Лариса Попович. Помимо законодательства нужно проводить «сложную и серьезную» работу в технологическом направлении: необходимо специальное оборудование, для того чтобы обеспечивать даже хорошо написанные законодательные нормы, пояснила она. Кроме того, сказала Попович, сейчас есть проблемы в сфере утилизации медотходов: у маленьких больниц нет финансов, например, на нервущиеся мешки с двойным дном для утилизации особо опасных отходов.
Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что раздельная утилизация медотходов классов А и Г учитывает различные уровни риска для окружающей среды и общественного здоровья, что позволит применять более эффективные подходы к обращению с этими отходами.
Передача управления эпидемиологически безопасными отходами региональным операторам может упростить местное управление и контроль над ними, а передача управления отходами класса Г федеральному оператору позволит обеспечить более высокий уровень экспертизы и ресурсов для обращения с ними, считает Рыбальченко. При этом он напомнил, что не во всех регионах есть полноценные утилизационные предприятия, способные обрабатывать медотходы в соответствии с установленными стандартами безопасности и санитарии.