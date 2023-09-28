Медотходы будут утилизировать по новой методике

Отходы класса А не являются твердыми коммунальными отходами (ТКО), работа с ними не регулируется законом, поэтому их не могут вывозить региональные операторы ТКО, а также специализированные операторы по медицинским отходам. Сейчас, чтобы утилизировать отходы класса А, медорганизации обязаны заключить договор с компанией, которая забирает такие отходы и утилизирует их на тех же полигонах ТБО. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности. «78 регионов уже сегодня заключают договоры с регоператорами <...> без принятия закона. Народная тропа протоптана, давайте теперь туда положим асфальт», – сказал зампред комитета по экологии Александр Коган на заседании.