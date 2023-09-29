Адвокаты зафиксировали рост обращений перед осенним призывом

Адвокаты зафиксировали рост обращений перед осенним призывомВ прошлом квартале рост был еще больше в связи с законом о цифровых повестках, считают эксперты
Аналитики приложения для экстренной юридической помощи AdvoCall посчитали, что в III квартале года более трети пользователей (35,5%) обратились к адвокатам по вопросам призыва, мобилизации и срочной службы. При этом эксперты отмечают, что рост обращений за юрпомощью по военной тематике в текущем квартале чуть меньше, чем в прошлом. Во II квартале к адвокатам обратилось почти 37% всех пользователей приложения после принятия закона об электронных повестках.
«В апреле был принят закон о цифровых повестках. Причем характерно, что изменения приняты уже после начала весенней кампании по призыву на срочную службу: в III квартале доля консультаций на военную тематику практически такая же и даже чуть меньше», – заявил «Ведомостям» основатель сервиса Калой Ахильгов. По его словам, закон о цифровых повестках потребовал разъяснения адвокатов.
В исследовании компании говорится, что в каждом квартале самыми востребованными оказались консультации по военной тематике: по вопросам призыва, мобилизации, срочной службы. На втором месте, по данным AdvoСall, по частоте обращений — семейные вопросы, на третьем — консультации по уголовным делам, а на четвертом — социальные вопросы: в эту категорию входят вопросы о пенсиях, льготах, социальных выплатах, начислениях за ЖКХ, претензии к работе управляющих компаний и другие.
Закон о цифровых повестках
14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании новой системы цифрового учета военнообязанных, предусматривающей в том числе рассылку повесток в электронном виде. Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы. Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Военный юрист Юрий Лямин согласился с тем, что рост доли обращений связан с принятыми за прошедшие месяцы поправками. «Это могло вызвать рост обращений по военным вопросам со стороны как тех, кто потенциально может быть призван сейчас в осенний призыв, так и родственников тех, кто ранее был мобилизован в прошлом году или поступил на службу по контракту», – предполагает он.
«Основной всплеск был в прошлом году осенью», – заявил «Ведомостям» его коллега адвокат Александр Передрук. По его опыту, больше всего обращаются после юридических изменений, например таких, как поправки о цифровой системе с электронными повестками, и по завершении призывов на службу в армию.
Представители власти неоднократно говорили, что не надо опасаться принятия новых поправок. А новой волны мобилизации нет и не планируется, говорил Дмитрий Песков.
29 сентября Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Призваны будут 130 000 человек.