Адвокаты зафиксировали рост обращений перед осенним призывом

Закон о цифровых повестках

14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании новой системы цифрового учета военнообязанных, предусматривающей в том числе рассылку повесток в электронном виде. Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы. Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.