Картаполов заявил, что СМС-сообщение о призыве – это не повестка
СМС-сообщение о призыве по мобилизации не будет являться повесткой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«СМС – это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», – прояснил депутат в эфире телеканала РБК. Он отметил, что если человек не получит сообщение, то никакие санкции к нему применяться не будут.
По его словам, СМС упростит само оповещение о повестке, чтобы гражданам было удобно, и они владели всей информацией в полной мере. Картаполов попросил не бояться этих нововведений.
Что именно будет содержаться в СМС-уведомлении пока не решили. «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах», – озвучил примерный текст глава комитета.
5 июня Минобороны РФ подготовило проект постановления, согласно которому россиян будут оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС. Сообщение будет приходить по номеру, указанному на портале «Госуслуги». В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что предложенные изменения позволят сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».