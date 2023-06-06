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Картаполов заявил, что СМС-сообщение о призыве – это не повестка

Ведомости

СМС-сообщение о призыве по мобилизации не будет являться повесткой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«СМС – это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», – прояснил депутат в эфире телеканала РБК. Он отметил, что если человек не получит сообщение, то никакие санкции к нему применяться не будут.

По его словам, СМС упростит само оповещение о повестке, чтобы гражданам было удобно, и они владели всей информацией в полной мере. Картаполов попросил не бояться этих нововведений.

Что именно будет содержаться в СМС-уведомлении пока не решили. «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах», – озвучил примерный текст глава комитета.

5 июня Минобороны РФ подготовило проект постановления, согласно которому россиян будут оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС. Сообщение будет приходить по номеру, указанному на портале «Госуслуги». В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что предложенные изменения позволят сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных