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Минобороны предложило оповещать о призыве через СМС

Ведомости

Минобороны РФ подготовило проект постановления, согласно которому россиян будут оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС. Сообщение будет приходить по номеру, указанному на портале «Госуслуги». Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления говорится, что оповещение о призыве по мобилизации будет направляться гражданам в письменной форме и дублироваться в электронной в личные кабинеты в общедоступном реестре «направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток». Уведомлять о повестке предлагается в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете налогоплательщика и по СМС.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения позволят сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество. Минобороны также уточняет, что на реализацию инициативы дополнительные средства из федерального бюджета выделять не потребуется.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах». 

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Получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. При этом электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки не распространяются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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