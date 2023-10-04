Чем школы заменяют иностранное программное обеспечение

Правительство Новгородской области заключило соглашения со всеми крупнейшими разработчиками отечественных ОС, офисных продуктов и т. д., сообщил «Ведомостям» губернатор региона Андрей Никитин. С кем именно договорились власти и какое конкретно ПО будут устанавливать в школах, он не уточнил, отметив лишь, что необходимые лицензии разработчики предоставляют школам бесплатно. В качестве примера он привел закупленные в прошлом году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 800 ноутбуков для школ. По его словам, все нужное для учеников ПО было установлено без затрат бюджета. «Отечественные программные продукты уже давно не уступают ранее привычным западным разработкам», – сказал Никитин.