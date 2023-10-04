Чем школы заменяют иностранное программное обеспечение

Чем школы заменяют иностранное программное обеспечениеПолный переход на отечественный софт может занять несколько лет, считают эксперты
Российские школы, столкнувшиеся в 2023 г. с невозможностью продлить лицензии и подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) и облачные сервисы, переходят на отечественные продукты. «Ведомости» узнали, какие продукты выбирают столичные и региональные учебные заведения и с какими трудностями они сталкиваются.
Для замены иностранных решений Минцифры рекомендует использовать продукты из реестра отечественного ПО, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. Сейчас он насчитывает 18 147 продуктов от 6700 правообладателей. При этом у Минцифры «нет конкретных рекомендаций» по продуктам и решениям для школ.
Источники «Ведомостей» в четырех столичных школах сообщили, что чаще всего администрация учебных заведений выбирает «М ОС», отечественную операционную систему (ОС) от департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). Она устанавливается на компьютеры или ноутбуки преподавателей, а также интерактивные доски в классах. «М ОС» установили сразу после того, как срок лицензии ОС Microsoft Windows истек без возможности продления», – рассказал сотрудник одной из столичных школ. В пакет «М ОС» входит текстовый редактор, табличный процессор, а также редактор презентаций.
Вместо стандартных приложений Microsoft Word и Excel есть два варианта их замены – из наборов офисных программ «Р-7 Офис» или LibreOffice, доступных на «М ОС», говорит учитель информатики из другой московской школы. Качество российского решения «Р-7 Офис» от разработчика Р7, как отмечает он, за последний год улучшилось. «Раньше в нем невозможно было работать, случались постоянные ошибки. Сейчас он более работоспособный», – заключил собеседник «Ведомостей».
Правительство Новгородской области заключило соглашения со всеми крупнейшими разработчиками отечественных ОС, офисных продуктов и т. д., сообщил «Ведомостям» губернатор региона Андрей Никитин. С кем именно договорились власти и какое конкретно ПО будут устанавливать в школах, он не уточнил, отметив лишь, что необходимые лицензии разработчики предоставляют школам бесплатно. В качестве примера он привел закупленные в прошлом году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 800 ноутбуков для школ. По его словам, все нужное для учеников ПО было установлено без затрат бюджета. «Отечественные программные продукты уже давно не уступают ранее привычным западным разработкам», – сказал Никитин.
Школы Тульской области используют преимущественно отечественное программное обеспечение, заявил «Ведомостям» представитель региональной администрации. Учебные заведения Мурманской области оснащаются компьютерной техникой, в том числе ноутбуками, с предустановленным российским ПО из реестра Минцифры, рассказал представитель пресс-службы администрации региона. По его мнению, создание дополнительных списков с рекомендованным программным обеспечением для школ – излишняя мера.
Коммерческий директор разработчика ОС «Атлант» ГК Applite Дмитрий Елисеев рассказал «Ведомостям», что его компания начала сотрудничать со школами своего региона – Красноярского края. В частности, ГК Applite предоставляет учебным заведениям набор ПО – систему управления, операционную систему, драйверы, библиотеки, приложения.
Переход всех школ на отечественное ПО займет несколько лет, считает Ольга Чернядьева, руководитель образовательной программы АСКОН (предоставляет продукты для обучения инженерному проектированию и 3D-моделированию для специализированных классов). Причем этот срок будет зависеть от того, насколько быстро российские разработчики прикладного софта сумеют обеспечить полноценную совместимость с отечественными операционными системами, говорит она. Среди них, например, «Ред ОС» от компании «Ред софт», «Альт» от «Базальт СПО», Astra Linux от «РусБИТех-Астра», ОС «Атлант» от ГК Applite и др.
По оценке генерального директора российского решения для работы с текстом, таблицами и презентациями «Мойофис» (бесплатны для школ) Павла Калякина, около 80% скачиваний для нужд школ приходится на офисное ПО «Мойофис» для операционной системы Windows, остальные 20% занимает Linux (операционная система, ядро которой распространяется на бесплатной основе. – «Ведомости»)».
Чтобы подготовить учителя к работе с отечественным ПО, которое порой отличается от зарубежных аналогов, по мнению Чернядьевой, требуется включать знакомство с ним еще на этапе обучения в педагогических вузах, а также внедрять в программы переподготовки и повышения квалификации.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.