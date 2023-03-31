Уроки по беспилотной авиации могут включить в школьную программу

Включение занятий по беспилотникам в программу основного общего образования должно помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере, следует из письма «Аэронекста». Как уточнил Бабинцев, беспилотная авиация может стать частью школьной программы в рамках предмета «Технология». По его словам, предмет нужно дополнить модулями, которые позволят школьникам получить базовые знания в области авиации. Например, в рамках программы было бы полезно изучать типы конструкций и программное обеспечение для обработки данных с беспилотников, добавил Бабинцев.