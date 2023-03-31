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Уроки по беспилотной авиации могут включить в школьную программу

В вузах такие образовательные дисциплины уже есть
Анастасия Курашева Анастасия Майер
Управлять беспилотниками хотят научить со школьной скамьи / Евгений Разумный / Ведомости

Участники российского рынка коммерческих беспилотников предложили добавить теоретические дисциплины и практические занятия по беспилотной авиации в школьную программу. Это следует из письма с предложениями «по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях развития беспилотной авиации», которое профильная ассоциация «Аэронекст» направила в Минтранс 24 марта. Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев.

Включение занятий по беспилотникам в программу основного общего образования должно помочь обеспечить кадровый суверенитет России в авиационной сфере, следует из письма «Аэронекста». Как уточнил Бабинцев, беспилотная авиация может стать частью школьной программы в рамках предмета «Технология». По его словам, предмет нужно дополнить модулями, которые позволят школьникам получить базовые знания в области авиации. Например, в рамках программы было бы полезно изучать типы конструкций и программное обеспечение для обработки данных с беспилотников, добавил Бабинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных