Иностранные инвесторы в 2023 году выиграли более 90% судебных споров в России

Иностранные инвесторы в 2023 году выиграли более 90% судебных споров в РоссииПредседатель Верховного суда подвел итоги первого полугодия
Количество экономических споров в России с участием иностранных лиц в первом полугодии 2023 г. выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года до 10 600. Еще более впечатляющая цифра – число выигранных иностранцами споров: 9900 дел (93% побед). Об этом рассказал председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев на международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В нем также приняли участие председатели иностранных верховных судов, в том числе судов Индии, Китая, Казахстана, Кубы и др.
Лебедев обратил внимание и на то, что за первое полугодие 2023 г. было удовлетворено более половины (52%) требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений российских таможенных органов, а также 74% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами. Благоприятный деловой климат, по его словам, поддерживается и высоким процентом удовлетворенных решений по налоговым спорам с участием иностранных инвесторов.
Председатель ВС в очередной раз напомнил судам о необходимости исключения избыточной административной нагрузки на бизнес. По его словам, за первые шесть месяцев были прекращены дела об административных правонарушениях в отношении 19% иностранных участников предпринимательской деятельности, а в отношении 11% назначено самое мягкое наказание – предупреждение. В заключение Лебедев рассказал о гарантии соблюдения разумных сроков судопроизводства по экономическим спорам с зарубежными инвесторами. «В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 86% заявлений о присуждении компенсации [за нарушение сроков]», – сказал он.
Увеличение количества экономических споров с иностранными инвесторами прежде всего свидетельствует о росте доверия к отечественному правосудию со стороны иностранного бизнеса, заявила «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Кроме того, многие европейские институты испытывают сложности с администрированием дел с участием российских сторон, поскольку имеют место как задержки в обработке платежей, так и отказ в их принятии. «В случае с юрисдикциями, которые поддерживают санкции, у подсанкционного лица возникают проблемы уже на стадии поиска представителя по праву такой страны. Поэтому оптимальной юрисдикцией для проведения арбитража с участием российских подсанкционных лиц является Россия», – объяснила эксперт возможный рост числа споров.
Вместе с тем адвокат Forward Legal Илья Рыжаков добавил, что озвученные председателем ВС статистические данные нуждаются в дополнительном изучении и интерпретации. Например, по его словам, заявителями по категории дел, в которых стороной спора были таможенные органы, в подавляющем числе случаев являются российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. «А иностранные заявители – это в основном перевозчики, которые обжаловали привлечение к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу), а назначенные штрафы не превышали 100 000 руб. И действительно, нередко суды либо отменяли постановление таможни, либо освобождали от наказания в силу малозначительности деяния», – привел пример юрист.
Несмотря на то что, например, Россия после начала военной операции вышла из Совета Европы и перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Лебедев все равно настаивает на участии страны в международной правовой помощи, а также выступает за выполнение функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей. «В первом полугодии этого года судами РФ исполнено 1118 запросов о правовой помощи, поступивших из судов иностранных государств, – на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – заявил он на форуме участникам стран АТР.
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов связывает повышение количества трансграничных споров и необходимость выработки новых подходов в судебной практике с уходом большого количества иностранных компаний с российского рынка, а также с изменением структуры бизнеса с участием нерезидентов. «При этом геополитические изменения не остановили внешнеэкономическую деятельность, российские компании продолжают заключать и исполнять контракты с иностранными компаниями, что также обусловливает наличие судебных споров, одной из категорий которых являются дела о таможенном регулировании», – отметил он. Кузнецов предполагает, что в текущей обстановке следует ожидать дальнейшего роста числа судебных дел с иностранцами, а необходимость разработки и внедрения новых практических подходов потребует от ВС актуализации старых разъяснений и формулировки новых позиций.