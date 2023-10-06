Иностранные инвесторы в 2023 году выиграли более 90% судебных споров в России

Вместе с тем адвокат Forward Legal Илья Рыжаков добавил, что озвученные председателем ВС статистические данные нуждаются в дополнительном изучении и интерпретации. Например, по его словам, заявителями по категории дел, в которых стороной спора были таможенные органы, в подавляющем числе случаев являются российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. «А иностранные заявители – это в основном перевозчики, которые обжаловали привлечение к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу), а назначенные штрафы не превышали 100 000 руб. И действительно, нередко суды либо отменяли постановление таможни, либо освобождали от наказания в силу малозначительности деяния», – привел пример юрист.