Сенаторы предлагают изменить порядок согласия на обработку персональных данных

Есть судебные акты, в соответствии с которыми под персональными данными были признаны совокупности данных, включая файлы cookies, ID пользователя, статический IP и адрес электронной почты, но до сих пор «нет четкого понимания, являются ли эти данные в принципе персональными, являются ли они таковыми каждый в отдельности или в какой-то совокупности», добавил Мисаров. «Проблема не в объединении пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных, а скорее в широкой неопределенности термина «персональные данные». Владельцы сайтов их объединяют, стараясь исключить свою ответственность», – сказал он.