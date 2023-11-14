На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты

На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билетыМинцифры пошло путем упрощения и не стало создавать новое облачное решение для вузов, считают эксперты
На портале «Госуслуги» в тестовом режиме с 2024 г. появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и иные документы, подтверждающие обучение. Соответствующий проект постановления правительства опубликован Минцифры на портале проектов нормативных актов.
В Telegram-канале министерства поясняется, что воспользоваться новыми функциями смогут студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры. Планируется, что с помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам. Помимо этого студент в любое время сможет отслеживать свою успеваемость или пройти на территорию университета, говорится в сообщении пресс-службы.
«Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», – отмечено в сообщении. Проведение эксперимента планируется с 20 ноября по 31 декабря 2024 г.
В апреле 2022 г. замглавы Минцифры Олег Качанов в ходе выступления на встрече правительства с представителями сферы высшего образования заявил, что ведомство приступило к проработке создания облачного решения для вузов, которое сможет обеспечить использование типовых сервисов. По его словам, эта разработка будет продолжением, в частности, сервиса приема, ведения реестра студентов и электронной зачетки.
Гендиректор «EdgeЦентра» Михаил Шурыгин пояснил «Ведомостям», что министерство решило идти путем упрощения и использовать уже существующую инфраструктуру портала «Госуслуги». Это не только упрощает техническую сторону вопроса, но и позволяет сэкономить ресурсы, которые потребовались бы на разработку и внедрение нового решения, отметил он. «Вместо создания отдельного облачного решения для вузов они используют универсальную платформу, которая уже обслуживает множество других государственных услуг», – заключил Шурыгин, отметив, что добавление студенческих документов на портал становится частью более широкой стратегии по цифровизации государственных услуг.
Старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ Анна Коровко рассказала «Ведомостям», что предлагаемые изменения позволят сократить расходы на закупку бумажных бланков, время административных работников на изготовление документов и их актуализацию в бумажном виде. При этом у вузов, которые все еще не оцифровали всю информацию об учебном процессе и о студентах, нововведение может вызвать трудности в реализации, подчеркнула она. «Естественным шагом после электронных зачеток является переход на электронные ведомости преподавателей с электронной подписью. Наш опыт свидетельствует о том, что этот процесс непростой и требует подготовки как информационных систем вуза, так и изменений локальных актов университетов», – заключила Коровко.
МФТИ уже несколько лет является вузом – участником проекта по интеграции некоторых сервисов с ГИС «Цифровая образовательная среда», пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. Он отметил, что проект Минцифры – это логичное продолжение развития цифровой экосистемы. «Одним из ощутимых плюсов станет то, что электронный студенческий билет, который студент сможет показать в своем приложении «Госуслуги», станет верифицированным документом, потому как сегодня мы встречаемся с жалобами студентов, которые не могут воспользоваться студенческими льготами при проходе, например, в музеи, демонстрируя свой электронный студенческий в личном кабинете на сайте МФТИ», – добавил представитель вуза. Начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Начевский добавил, что портал станет дополнительным источником хранения данных.