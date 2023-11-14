На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты

Старший директор по основным образовательным программам НИУ ВШЭ Анна Коровко рассказала «Ведомостям», что предлагаемые изменения позволят сократить расходы на закупку бумажных бланков, время административных работников на изготовление документов и их актуализацию в бумажном виде. При этом у вузов, которые все еще не оцифровали всю информацию об учебном процессе и о студентах, нововведение может вызвать трудности в реализации, подчеркнула она. «Естественным шагом после электронных зачеток является переход на электронные ведомости преподавателей с электронной подписью. Наш опыт свидетельствует о том, что этот процесс непростой и требует подготовки как информационных систем вуза, так и изменений локальных актов университетов», – заключила Коровко.