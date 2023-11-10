В российских вузах запустили волну опросов общественного мнения среди студентов

В российских вузах запустили волну опросов общественного мнения среди студентовУ большинства вузов есть собственные социологические службы, говорят эксперты
Крупные столичные и региональные университеты запустили опросы общественного мнения среди студентов об обстановке в стране. Об этом рассказали «Ведомостям» студенты из МГУ, РУДН, МГСУ, а также тульского филиала РЭУ им. Плеханова.
В МГУ опрос среди студентов организовал психологический факультет. Как рассказали «Ведомостям» несколько студентов факультета журналистики МГУ, на занятия по истории приходили представители психфака и предлагали пройти по QR-коду опрос об «измерении ценностных ориентаций».
У первокурсников спрашивали об отношении к российской музыке и литературе, чувствах при прослушивании национального гимна, отношении к браку и традиционным ценностям. Онлайн-опрос касался 222 тезисов.
Например, студентам дается утверждение: «Я считаю очень важным, чтобы все нации и народности, населяющие мою страну, жили в гармонии и согласии». К нему дается пять вариантов ответа – «не согласен», «скорее не согласен», «скорее согласен», «согласен» и «абсолютно согласен».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу МГУ. Декан журфака МГУ Елена Вартанова не ответила на звонки корреспондента «Ведомостей».
Студенты факультета журналистики второго курса проходили схожий опрос еще в марте 2022 г. Опрос 2022 г. был обязательным для всех студентов, 2023 г. – проводился по желанию, говорят его участники.
Опрос провели в этом году в РУДН. Исследование проходило в рамках социологического опроса «Портрет первокурсника РУДН – 2023». Как рассказали несколько собеседников в университете, опрос проводила Лаборатория социологических и фокус-групповых исследований на основании приказа № 1275-р от 13 сентября 2023 г. о проведении социологических опросов «Эффективность воспитательной работы РУДН – «на входе» и «на выходе».
У студентов спрашивали о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поддержке «этнически близкой к вам группы людей, даже если они являются гражданами другой страны», смешанных браках. Помимо этого их просили указать, внешняя политика каких стран – включая G7 и Украину – студентам неприятна.
Из примерно 80 вопросов на политическую и общественную тематику было примерно треть, а остальные касались бытовых проблем и образа жизни, добавили собеседники из РУДН. О проведении опросов по обстановке в стране также рассказали студенты тульского филиала РЭУ им. Плеханова и МГСУ, где анкетирование анонсировали на посвящении в первокурсники.
Социолог Денис Волков отмечает, что обычно крупные исследования, которые заказывает у вузов государство, проходят по единым опросникам. Разные анкеты, считает он, говорят о том, что их составляют для воспитательной работы вузов с привлечением собственных экспертов.
Первый зампред думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») говорит, что опросы среди студентов и иное методологическое сопровождение воспитательной работы входят в полномочия Минобрнауки. «Ведомости» направили запросы в ведомство.
К примеру, всероссийский опрос вузов запустила платформа «Неравнодушный гражданин» совместно с Минобрнауки, ВЦИОМом и Томским государственным университетом. На сайте платформы указано, что она занимается созданием онлайн-сервисов для развития гражданского общества в России, запуском адресных продуктов для коммуникации государства, бизнеса и НКО.
Всего планируется привлечь на платформу представителей 706 образовательных организаций. Исследования пройдут онлайн с 7 по 30 ноября. Они направлены на «изучение вузовской среды», но упомянутые вузы пока не присоединились к платформе. «Ведомости» направили запросы в упомянутые образовательные организации.
Представитель пресс-службы «Неравнодушного гражданина» рассказал «Ведомостям», что к платформе подключено 58 московских вузов, среди них РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГЛУ, РГУ нефти и газа, РГСУ, Сеченовский университет, РАНХиГС, РУДН, МИРЭА, МЭИ и др.
Особенной специфики по проведению социологических опросов среди студентов нет, пояснил «Ведомостям» глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Лучшим методом опроса считается онлайн-опрос, потому что современные студенты почти не отвечают на телефонные звонки, отмечает он.
Но ВЦИОМ не участвовал в проведении опросов для МГУ, РУДН, МГСУ и др., говорит Федоров: «У большинства вузов есть собственные социологические службы: им нужно контролировать качество преподавания, удовлетворенность условиями жизни в общежитиях, составлять рейтинг преподавателей. Вузы могут обратиться [к нам] за консультацией через свои социологические кафедры».
Понимание, как мыслит молодежь, позволяет руководству вузов в «идеальных условиях» корректировать действия, говорит политолог Александр Немцев.