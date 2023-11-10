В российских вузах запустили волну опросов общественного мнения среди студентов

Из примерно 80 вопросов на политическую и общественную тематику было примерно треть, а остальные касались бытовых проблем и образа жизни, добавили собеседники из РУДН. О проведении опросов по обстановке в стране также рассказали студенты тульского филиала РЭУ им. Плеханова и МГСУ, где анкетирование анонсировали на посвящении в первокурсники.