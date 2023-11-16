Перенесшие инфаркт нуждаются в лекарствах в течение пяти лет

По словам кардиолога телемедицинского сервиса «Доктис» Альберта Ахобекова, у людей, перенесших инсульт и инфаркт миокарда, риски повторных сердечно-сосудистых событий сохраняются длительное время. При этом в большинстве случаев пациенты должны принимать антитромбоцитарные препараты (антиагреганты и антикоагулянты) пожизненно, продолжил он. По словам Ахобекова, некоторые антитромбоцитарные лекарства достаточно дорогие и не у всех есть возможность их приобретать. В пожизненном обеспечении препаратами нуждаются также пациенты после перенесенного инсульта или инфаркта миокарда с сопутствующим сахарным диабетом, мультифокальным атеросклерозом, сказал он. Кроме того, в категорию риска тромботических осложнений попадают пациенты с рецидивирующими тромбозами, добавил он.