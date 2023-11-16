Перенесшие инфаркт нуждаются в лекарствах в течение пяти лет

Перенесшие инфаркт нуждаются в лекарствах в течение пяти летСоюз пациентов просит Минздрав увеличить срок снабжения бесплатными препаратами
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает Минздраву поэтапно увеличить сроки обеспечения бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операционные вмешательства на сердце, с текущих двух лет до трех-пяти лет для профилактики осложнений. Такое предложение содержится в дорожной карте по итогам II всероссийского форума «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни», направленной главе Минздрава Михаилу Мурашко. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сопредседатель ВСП Юрий Жулев.
«Как считают медицинские специалисты, наибольшие риски для пациентов сохраняются в течение пяти лет после острых событий, в связи с чем необходимо поэтапное увеличение срока лекарственного обеспечения», – говорится в дорожной карте. После прекращения двухлетнего приема лекарств повторное острое событие фактически означает неэффективное расходование бюджетных средств, так как целевой результат профилактики не достигается, поясняется в документе.
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», как отмечают составители дорожной карты, продемонстрировал высокую эффективность. В прошлом году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 11% по сравнению с 2021 г. до 570,6 человека на 100 000 населения, но этого недостаточно для достижения целевого показателя снижения смертности в этой категории, отмечают они. Согласно указу президента № 204 от 2018 г., он должен составить 450 случаев на 100 000 населения к 2024 г.
В частности, ВСП говорит о необходимости продления федерального проекта на 2025–2029 гг. и включения в программу профилактики сердечно-сосудистых осложнений новых категорий пациентов высокого риска, включая тех, кто имеет хроническую сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий, дислипидемию и семейную гиперхолестеринемию. В том числе предлагается рассмотреть возможность выдачи препаратов данным категориям пациентов пожизненно, пояснил Жулев. По предварительным оценкам, озвученным им, на лекарства предлагаемым группам пациентов требуется 10 млрд руб.
Кроме этого авторы документа считают необходимым расширить перечень выдаваемых лекарств, разработать методику его формирования и внедрить практику обязательного пересмотра. Включаемые в список лекарства должны демонстрировать доказательную базу, подтверждающую клиническую эффективность и безопасность, а также степень влияния на целевые показатели госпрограммы «Развитие здравоохранения», говорится в документе.
Ежегодная субсидия на организацию лекарственного обеспечения пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» составляет 10,15 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. В 2021 г. уже был увеличен срок выдачи льготных препаратов с одного года до двух лет, напомнили в ведомстве. Помимо этого Минздрав подготовил проект постановления правительства, включающий в эту профилактическую программу страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий (мерцательная аритмия) и пациентов с хронической сердечной недостаточностью, не перенесших инфаркт миокарда. Сейчас документ находится на общественном обсуждении.
По словам кардиолога телемедицинского сервиса «Доктис» Альберта Ахобекова, у людей, перенесших инсульт и инфаркт миокарда, риски повторных сердечно-сосудистых событий сохраняются длительное время. При этом в большинстве случаев пациенты должны принимать антитромбоцитарные препараты (антиагреганты и антикоагулянты) пожизненно, продолжил он. По словам Ахобекова, некоторые антитромбоцитарные лекарства достаточно дорогие и не у всех есть возможность их приобретать. В пожизненном обеспечении препаратами нуждаются также пациенты после перенесенного инсульта или инфаркта миокарда с сопутствующим сахарным диабетом, мультифокальным атеросклерозом, сказал он. Кроме того, в категорию риска тромботических осложнений попадают пациенты с рецидивирующими тромбозами, добавил он.
Выдача льготных лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями эффективна, согласен директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. При этом «приоритеты бюджетной политики изменились», напомнил он.
Тем не менее, как ранее сообщал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, предложенные «Единой Россией» поправки в законопроект о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку дополнительно предусматривают 6 млрд руб. на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий (их ВСП в своем письме предлагает включить в программу). Ежегодно с 2024 по 2026 г. на эти цели будет предусмотрено по 2 млрд руб., уточнил он.
Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали, что количество пациентов с мерцательной аритмией к 2036 г. может превысить 3 млн человек. Ущерб российской экономике от этого заболевания, по их оценкам, составит от 962 млрд до 1,5 трлн руб.