В Россию перестали поставлять средство от инфаркта микардис

В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис, которое назначается при артериальной гипертензии (заболевание выражено повышенным артериальным давлением, в ряде случаев оно может привести к инфаркту). Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из фармкомпаний. Он напоминает, что производством этого лекарства занимается немецкая Boehringer Ingelheim, но она о прекращении своей деятельности в России официально не заявляла.