В Россию перестали поставлять средство от инфаркта микардис

В Россию перестали поставлять средство от инфаркта микардисУ этого препарата есть аналоги, но с более выраженными побочными эффектами
В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис, которое назначается при артериальной гипертензии (заболевание выражено повышенным артериальным давлением, в ряде случаев оно может привести к инфаркту). Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из фармкомпаний. Он напоминает, что производством этого лекарства занимается немецкая Boehringer Ingelheim, но она о прекращении своей деятельности в России официально не заявляла.
По данным аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека», микардиса, в частности, нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ситуацию с дефицитом данного препарата также подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле». В партнерских аптеках маркетплейса «Здравсити» число упаковок препарата микардис начало снижаться с августа, рассказывает его генеральный директор Борис Попов.