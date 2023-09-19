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В Россию перестали поставлять средство от инфаркта микардис

У этого препарата есть аналоги, но с более выраженными побочными эффектами
Анастасия Ковалева
Reuters

В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис, которое назначается при артериальной гипертензии (заболевание выражено повышенным артериальным давлением, в ряде случаев оно может привести к инфаркту). Об этом «Ведомостям» сообщил сотрудник одной из фармкомпаний. Он напоминает, что производством этого лекарства занимается немецкая Boehringer Ingelheim, но она о прекращении своей деятельности в России официально не заявляла.

По данным аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека», микардиса, в частности, нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова. Ситуацию с дефицитом данного препарата также подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле». В партнерских аптеках маркетплейса «Здравсити» число упаковок препарата микардис начало снижаться с августа, рассказывает его генеральный директор Борис Попов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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