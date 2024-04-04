Прокуратура запросила реальные сроки для экс-совладельцев сети Spar в России

Прокуратура запросила реальные сроки для экс-совладельцев сети Spar в РоссииСуд в Москве 24 апреля огласит им приговор
Головинский суд Москвы 24 апреля провозгласит приговор экс-совладельцу ООО ТД «Интерторг» (был франчайзи Spar в России) Аллахверди Абдуллаеву и двум топ-менеджерам компании, следует из картотеки. В прениях сторон гособвинитель запросил для Абдуллаева восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.
Судебный процесс в Головинском суде по существу начался в декабре 2022 г. На скамье подсудимых кроме Абдуллаева оказались топ-менеджеры Игорь Защеринский и Марианна Левинтова. Им гособвинение также просит назначить длительные сроки от 7,5 до 8 лет колонии с аналогичным размером штрафа.
Что такое Spar
Нидерландская компания Spar владеет брендами и продает франшизу сетей супер- и гипермаркетов «Spar», «Spar Express», «EuroSpar» и «InterSpar» в 50 странах. Это частная компания, ее акционеры не раскрываются. В России первый магазин Spar появился в 2000 г., сеть развивается по франшизе. Мастер-франчайзи сейчас является ООО «Спар миддл Волга». Ее выручка в 2023 г. составила 181,9 млрд руб. без НДС, (против 132,2 млрд руб. в 2022 г.), по данным Infoline. Компания в 2023 г. вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Владельцы компании – Альберт Гусев, который в феврале 2024 г. перевел принадлежащие ему 82,66% долей своей группе компаний «Сладкая жизнь», и еще 17,34% принадлежат его партнеру Юрию Маркину.
ГК «Сладкая жизнь» создана в 1992 г., это крупный дистрибьютор продуктов питания. В группе пять направлений: дистрибуция продуктов в магазины («Сладкая жизнь плюс»), поставки в рестораны («Свит Лайф»), оптовая торговля фруктами и овощами («Национальная фруктовая компания»), мясное и колбасное производство («Чернышихинский мясокомбинат») и розничная сеть Spar. Выручка ГК за 2022 г. превысила 250 млрд руб., по данным Infoline.
Кроме «Спар миддл Волга» у Spar есть около десятка региональных франчайзи. Всего под брендом Spar в России работает около 450 торговых объектов общей площадью более 366 000 кв. м.
О задержании фигурантов стало известно в марте 2021 г. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что сотрудниками следственного департамента ведомства совместно с Управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ была пресечена деятельность организованной группы, предположительно причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст 159.1 УК).
По версии следствия, в 2018 г. представители ТД «Интерторг», предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. «Сбербанк» им перечислил заем в размере не менее 8 млрд руб. После этого, пришли к выводу следователи, фигурант распорядились суммой по собственному усмотрению.
К моменту задержания «Интерторг» был признан банкротом. Впоследствии при избрании меры пресечения суд уточнил инкримируемую им сумму хищения – 8,65 млрд руб. Смольнинский районный суд поместил всех троих фигурантов под домашний арест, разрешив прогулки недалеко от дома.
В 2022 г. судом была изменена подсудность уголовного дела из Санкт-Петербурга в Москву. Территориальная подсудность была изменена, в том числе из-за того, что прокуратура боялась, что Абдуллаев может оказать влияние на судебную систему в северной столице. На одном из заседаний в Верховном суде в ноябре 2022 г. защитник Абдуллаева Роман Семенов указал, что суд первой инстанции не учел, что его доверитель также имел торговые точки и в Москве, а в силу своих обязанностей, по словам адвоката, Абдуллаев никогда не контактировал с представителями правоохранительных структур или судебных органов.
Защеринский, в свою очередь, возражал против переноса дела в Москву в связи с ухудшившимся под домашним арестом здоровье. «Состояние моего здоровья ухудшилось, мне назначена очередная операция. Приезжать в Москву на судебные заседания мне будет очень сложно», – сказал он. Его адвокат Инна Чергина, следует из протокола заседания, рассказала, что ее доверитель являлся поставщиком «Интерторга» и принимать решения о кредите не мог.
«Я действительно являлся поставщиком ООО «Интерторг», [но] инкриминируемые преступления не совершал, кредиты не брал, денежными средствами «Интерторг» не распоряжался, я вообще в «Интерторг» не работал», – заявлял Защеринский в суде. По его словам, банкротство «Интерторга» привело к банкротству его компании, поставляющей продукцию. «Я такой же потерпевший, как и ПАО «Сбербанк», – отметил он.
Представитель Сбербанка в заседании сказал, что у потерпевшего лица нет оснований сомневаться в представленных суду материалах прокуратурой и ФСБ. Он заметил, что родственники обвиняемых продолжают осуществлять коммерческую деятельность по сдаче в аренду помещений, то есть фактически продолжают управлять арестованным имуществом.
«Ведомости» писали, что «Интерторг» был крупнейшим франчайзи Spar в России по количеству магазинов, также управлял универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 г. под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов Spar.
В декабре 2019 г. «Фонтанка» сообщила, что «Интерторг» прекращает свою работу. На тот момент долг ритейлера оценивался в 15 млрд руб. В 2019 г. компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. – в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, среди них были крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Задолжала компания и своему основному кредитору – Сбербанку; по его искам к компаниям Абдуллаева на имущество ретейлера был наложен арест. В конце 2019 г. года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 г. была признана банкротом.