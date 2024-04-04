Прокуратура запросила реальные сроки для экс-совладельцев сети Spar в России

Что такое Spar

Нидерландская компания Spar владеет брендами и продает франшизу сетей супер- и гипермаркетов «Spar», «Spar Express», «EuroSpar» и «InterSpar» в 50 странах. Это частная компания, ее акционеры не раскрываются. В России первый магазин Spar появился в 2000 г., сеть развивается по франшизе. Мастер-франчайзи сейчас является ООО «Спар миддл Волга». Ее выручка в 2023 г. составила 181,9 млрд руб. без НДС, (против 132,2 млрд руб. в 2022 г.), по данным Infoline. Компания в 2023 г. вошла в топ-10 крупнейших продуктовых ритейлеров в России. Владельцы компании – Альберт Гусев, который в феврале 2024 г. перевел принадлежащие ему 82,66% долей своей группе компаний «Сладкая жизнь», и еще 17,34% принадлежат его партнеру Юрию Маркину.

ГК «Сладкая жизнь» создана в 1992 г., это крупный дистрибьютор продуктов питания. В группе пять направлений: дистрибуция продуктов в магазины («Сладкая жизнь плюс»), поставки в рестораны («Свит Лайф»), оптовая торговля фруктами и овощами («Национальная фруктовая компания»), мясное и колбасное производство («Чернышихинский мясокомбинат») и розничная сеть Spar. Выручка ГК за 2022 г. превысила 250 млрд руб., по данным Infoline.

Кроме «Спар миддл Волга» у Spar есть около десятка региональных франчайзи. Всего под брендом Spar в России работает около 450 торговых объектов общей площадью более 366 000 кв. м.