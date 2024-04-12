КС запретил сносить здания до завершения судов о признании их объектами наследия

Инициативная группа граждан во главе с Сергеевым обратилась в суд с иском о признании этого отказа недействительным. Истцы также попросили суд применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия оспариваемого документа в связи с угрозой сноса здания. Но суд первой инстанции отказал им в этом ходатайстве, ссылаясь на нормы КАС, которые этого не предусматривают. Пока Сергеев пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, здание снесли. А затем облсуд признал оспоренный приказ комитета недействующим.