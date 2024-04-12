КС запретил сносить здания до завершения судов о признании их объектами наследия

КС запретил сносить здания до завершения судов о признании их объектами наследияТакого решения добились правозащитники из Ленинградской области
Конституционный суд (КС) постановил, что суды должны иметь возможность запретить снос строения, в случае если граждане в административном порядке оспаривают отказ властей признать объект исторической и культурной ценностью. Высшая судебная инстанция признала не соответствующими Основному закону ст. 85, ч. 4. ст. 87 и ст. 211 Кодекса административного судопроизводства (КАС).
Поводом для рассмотрения стала жалоба градозащитника, коренного жителя поселка Токсово Ленинградской области Дмитрия Сергеева. Осенью 2020 г. областной комитет по культуре выпустил приказ об отказе во включении здания вокзала железнодорожной станции Токсово 1917 г. постройки в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).
Инициативная группа граждан во главе с Сергеевым обратилась в суд с иском о признании этого отказа недействительным. Истцы также попросили суд применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия оспариваемого документа в связи с угрозой сноса здания. Но суд первой инстанции отказал им в этом ходатайстве, ссылаясь на нормы КАС, которые этого не предусматривают. Пока Сергеев пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, здание снесли. А затем облсуд признал оспоренный приказ комитета недействующим.
Сейчас ст. 211 КАС предусматривает лишь возможность запретить применять акт публичной власти только в отношении административного истца.
«Специфика данных правовых актов такова, что они не всегда применяются непосредственно к истцу, и поэтому он не может получить надлежащей предварительной защиты. При таких обстоятельствах суд оказывается лишенным возможности возложить на собственника здания обязанность воздержаться от сноса до окончательного рассмотрении дела», – говорится в сообщении пресс-службы КС.
По мнению наивысшей инстанции, суды нередко абсолютизируют невозможность применения других мер предварительной защиты, не учитывая расширительные интерпретации. В постановлении говорится, что условия применения мер предварительной защиты при оспаривании отказа в придании объекту статуса культурного наследия не отвечают принципам справедливого правосудия, не согласуются с конституционным признанием культуры уникальным наследием многонационального народа России и не содержат эффективных судебных гарантий охраны ОКН.
КС поручил законодателю внести необходимые изменения в КАС, а до этого момента суды будут вправе воздержаться от сноса зданий при рассмотрении аналогичных споров. Заявители из Токсова имеют право на компенсацию, постановил суд.
На практике граждане довольно редко обращаются в суды с исками об оспаривании актов об отказе во включении объекта в перечень ОКН либо исключении объекта из подобного перечня, считает адвокат КА Pen & Paper Мария Князева. «Но каждое такое обращение вызывает определенный общественный резонанс», – говорит она.
По ее словам, позиция КС будет иметь значение не столько с точки зрения распространенности проблемы сноса объектов, сколько с точки зрения общественной значимости этой проблемы. Граждане вправе самостоятельно инициировать включение какого-либо объекта в перечень ОКН путем обращения в соответствующие органы, поясняет адвокат. Князева при этом отметила, что судебное обжалование может быть эффективным только в том случае, если в ходе судебного разбирательства сохраняется возможность реальной защиты прав и законных интересов заявителя.
«Можно рассматривать позицию КС как определенное признание деятельности неравнодушных граждан, инициирующих охрану объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», – заключила она.
Управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов пояснил, что меры предварительной защиты необходимы для недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или неопределенного круга лиц. К таким мерам могут относиться: приостановление полностью/в части действия оспариваемого акта, запрет совершать определенные действия, возложение обязанности совершить определенные действия и др.
«Объекты культурного наследия и все отношения, связанные с их охраной, имеют специфику, что невозможно не учитывать. Иное может порождать неприемлемые издержки, чреватые необратимыми последствиями для данных объектов», – подчеркнул Егулемов. Юрист добавил, что позиция КС является важной, поскольку абсолютизация судами невозможности применения других мер предварительной защиты запрета не учитывает отличительной особенности актов.
«Проблема является достаточно распространенной на практике, отсутствие у суда возможности возложить на собственника обязанности не сносить его во время рассмотрения дела подрывает авторитет суда», – сказал он.
Адвокат Birch Legal Александр Боломатов в беседе с «Ведомостями» обратил внимание, что такие полномочия не будут применяться автоматически судом в любых делах и суды потребуют дополнительных гарантий также и защиты прав собственников зданий и земельных участков, чьи планы будут нарушены наличием судебного запрета.